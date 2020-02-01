双黄连被指可抑制武汉肺炎遭抢购 上海药物所专家：科学的事不想说太过

据新华视点周五报道，中国科学院上海药物所及武汉病毒所联合研究初步发现，中成药“双黄连口服液”可抑制新型冠状病毒。消息传出后，多个网上平台的“双黄连口服液”，都已经售罄或下架。随着这一消息的快速传播，相关质疑其有效性的声音也勃然而起，有记者当夜采访上海药物所专家得回应称，“科学的事不想说太过。”

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报道称，中国科学院上海药物研究所由蒋华良院士牵头的抗新型冠状病毒感染肺炎药物研究应急攻关团队，在前期SARS相关研究和药物发现成果基础上，聚焦针对该病毒的治疗候选新药筛选、评价和老药新用研究。近日，经过上海药物所和武汉病毒所联合研究，初步发现中成药“双黄连口服液”可抑制新型冠状病毒(2019-nCoV)。这一消息经新华视点报道后，并得到《人民日报》、《京报网》等官方媒体转载。据悉，“双黄连口服液”由金银花、黄芩、连翘三味中药组成。中医认为，这三味中药具有良好的清热解毒、表里双清的作用。报道称，现代医学研究认为，双黄连口服液具有广谱抗病毒、抑菌、提高机体免疫功能的作用，是目前有效的广谱抗病毒药物之一。

上述消息一出，迅速在社交媒体形成刷屏，“双黄连口服液”也在各大渠道被一扫而空。相关报道还指，目前“双黄连口服液”已在上海公共卫生临床中心、华中科技大学附属同济医院开展临床研究。同时，上海药物所与相关企业洽谈并达成合作协议，将共同开展“双黄连口服液”的后续研发工作，深入开展双黄连抗病毒疗效研究。报道称，上海药物所长期从事抗病毒药物研究，2003年非典期间，曾率先证实“双黄连口服液”具有抗非典病毒的作用，十多年来亦陆续证实“双黄连口服液”对流感病毒、沙士及中东呼吸综合症病毒，具有明显的抗病毒效应。但就相关报道内容和该口服液的实际药效，据中新社跟进采访指出，上海药物所回应“双黄连这个事情是真的吗”称，初步发现对病毒有抑制。对于“早期服用能否控制病毒”，上海药物所表示，“目前还没有这么详细的研究，因为我们只是在武汉病毒所做了一个初步的验证。”

另就“可以抑制病毒的说法是准确的嘛”的问题，上海药物所的相关人士亦回应称，“对对对，但也不能太拔高，因为这个科学的事情我们不想说得太过。” “我们后续会在上海市临床医学（研究）中心做一些实验，因为双黄连本身就是上市的药物，但是对病人如何有效，我们还要做大量的实验”，来自该所的专家说。与此同时，腾讯医典也马上辟谣称，“目前没有双黄连能够抑制新型冠状病毒的研究证据。在《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》（以下简称诊疗方案）中，也未对该药进行推荐。”此外，一位三甲医院传染科医生还就这一话题向《第一财经》记者表示，“尚还没有有力证据证明其疗效，如果是才开展临床研究，就不能表示为‘可抑制’，病毒本身在体外就很脆弱，假如当真对病毒有效，那么对感染病毒的人效用如何？没有人体试验，即下结论为‘可抑制’太过草率。”对此，则有网友调侃称，某些报道内容促生的大卖场景比当下流行的网红带货还厉害得多。

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