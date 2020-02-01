林郑拒绝封关医护罢工如箭在弦多国拒绝港人入境

特首林郑月娥31日召开记者会，坚拒对大陆来港人士全面封关，认为措施是对大陆人“歧视”，但在此同时，香港医护人员多个工会因为对林郑拒不封关政策不满，罢工呼声此起彼落，并会在今天（1日）投票表决。在此同时，多个国家已经将香港与大陆一视同仁，拒绝港人入境，包括声称恪守一个中国原则因此将香港和台湾与大陆人一并列入禁止入境名单，中东国家亦包括科威特。除意大利之外，根据中国外交部数据，全球已有62各国家禁止中国大陆人入境，包括新加坡和美国（所有曾经到过中国的外国人）等。

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但林郑却在记者会上指出，禁止大陆人入境违反国际衞生条例，与世衞声明有衡突，世衞已促请各国不要采取任何助长“歧视的行动”。她说：“我希望全社会采取防疫、抗疫的工作，是互相包容、是尊重、是互谅互让，而非以针对性排斥某部份人士而进行”，目前有些地方的确诊个案比香港多，而且患者全部是中国人，亦没有采取限制中国人入境的措施。

民主派会议召集人陈淑庄反驳林郑混淆视听，引述连日来的数字指，局部封关后经机场入境的人数实际有上升，如31日经机场入境的人比前日多逾800人，质疑局部封关未能有效减少与内地往来人次，要求全面封关。

公民党谭文豪指，意大利、科威特等地已经陆续阻止港人到达当地，担心欧洲其他国家会仿效意大利做法，“你（特区政府）不封关，人家（各地政府）就封你关”，并形容今次是人祸。他认为政府若拒全面封关，将令香港成为病疫的转口港，大陆人可经香港转到世界各地，认为是严重漏洞，重申封关并非针对中国，“如果件事发生在日本，香港政府一早做了”，斥今次是政治凌驾专业。

在此同时，香港前线医护因政府拒绝全面封关而压力爆煲，决定发动罢工。医管局员工阵线31日表示，截至下午3时，已有接近7000名医护人员联署承诺参与罢工，占医管局全体员工约8%。前线医护批评政府未有回应医护全面封关诉求，没有从源头堵截带菌者，对医护人员造成生命威胁，“资源并非无限，政府一日不封关，隔离资源就一定不够，所以医护罢工是政府所逼”。

医管局员工阵线主席余慧明31日表示，本港至今确诊12宗（今日多一宗）武汉肺炎，前日更出现首宗香港境内人传人个案，直斥政府所谓“基本跟进”实际效用不大。香港现时只封闭部份不常用关口，以及依赖旅客自我申报，但其可信性成疑，只会引致更大社区爆发。

截至31日下午3时，逾6700位医护人员联署承诺参与罢工，占医管局全体员工约8%，当中医护人员为80%、护士占70%、专职医疗人员占13%、医生占8%。对于早前医管局总行政经理庄慧敏指，正计划向有住宿逼切性的受影响医护人员提供特别租金津贴，阵线副主席罗卓尧指，医管局“小恩小惠”不会动摇业界罢工决心，她要求局方正面回应医护诉求，从源头堵截带菌者，解决医疗负荷爆煲问题，并主动与政府沟通“真封关”。

工会阵线1日举行会员大会，投票表决罢工计划，即日公布结果，翌日与医管局高层展开谈判。有关罢工计划下周一开始，一连五日分两阶段进行，罢工首日只会暂停医管局非紧急服务，若局方在首日罢工后仍不回应诉求，翌日起便会呼吁所有会员罢工，有可能影响紧急服务。据知，物理治疗师总工会截止昨午，已有约四分之一物理治疗师响应罢工。

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