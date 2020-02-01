武汉新冠病毒死亡259人感染11791人超过萨斯

武汉新冠病毒肆虐扩散，据中国政府官方宣布，死亡人数升至259人，确诊感染11791人。全球20多个国家发现感染病例。俄罗斯，越南，印尼，意大利等国航空公司纷纷宣布暂停往返中国的航班。

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中国国家卫健委2月1日在新闻发布会上宣布，过去24小时，有46人死于新冠病毒，全国累计死亡升至259人。新增46个死亡病例中，除一例之外，其他45例都发生在湖北省。确诊感染者在过去24小时增加了2100人，累计全国确诊的感染者升至11791人。感染者总数已经超过2003年的萨斯疫情的感染人数（8000）

世卫组织在北京的压力下，推迟一周在1月30日才宣布武汉疫情为“国际关注紧急公共卫生事件”，受到批评。金融时报表示，许多国家认为世卫组织早就应该做出这个宣布。

跟据暂时资讯，新冠病毒肺炎2019年12月在发端于武汉，病毒可能是通过一个海鲜和野味市场传染扩散。目前已传遍中国所有省份，并传到香港，澳门，台湾，日本，韩国，越南，泰国，越南，意大利，法国，英国，美国等20多个国家。

中共武汉市委书记马国强昨天在接受中国官媒采访时，对自己没有及时采取措施，管控疫情表示了愧疚和自责。

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