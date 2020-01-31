武汉疫情紧急 世卫组织为什么迟迟作出决定

中国疫情严重，世卫组织表现犹疑，终于在30日宣布武汉疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。联想到28日世卫组织总干事谭德塞对北京满口赞扬，闭口不提12月8日至12月20日这期间发生的严重事态，十分蹊跷。

广告 继续浏览后续

北京是如何向世卫组织施压的

法国世界报二十八日报道了中国是如何阻挡世卫组织宣布新冠状肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”的。该报获知，世卫组织突发事件委员会经过激烈的辩论后，政治考量似乎胜过科学论据占了上风。二十二日，赞成和反对的各占一半。二十三日延长会议，也丝毫没有改变各自的立场。

尽管世卫组织成员国必须守口如瓶，世界报仍从几个不同的国家那里获得了消息。世卫组织的决定盖因中国和其盟国向世卫组织及领导层施压的结果。

22和23日的紧急会议上，世卫组织总干事邀请了四个涉及疫情的国家大使参加，包括中国泰国南韩以及日本。世界报引述两个渠道的消息来源一致表示，就是利用这次机会，中方代表可能一上来就向世卫组织及其总干事施加压力，反对将武汉病毒宣告为“国际关注的突发公共卫生事件” 结果，第一场会议结束时赞成和反对的各一半，这在世卫组织是很例外的结果。

一位熟悉内情的人分析，中国新的政治信条是，中国已经不是第三世界国家，与萨斯疫情发生的情况完全不同，中国现在拥有独自处理公共卫生危机的能力。

世界报报道，干事长的这一选择旨在找到一个与中国的妥协，因为他希望顺利完成对中国的正式访问。访问在27日和28日进行，干事长说服中方同意接受一个国际专家代表团与中国同行一道合作。

世卫组织干事长妥协了，或许从他的北京之行看出端倪，加之中国官方借世卫组织之口，夸赞中国表现，世卫的角色显得更加尴尬。法新社二十九日就有这样的报道：

法新社二十九日发自北京的报道说，中国官媒分析，多亏世卫组织，北京重新抬起了头。不知这个头现在是否还在高昂，三十日，世卫组织终于宣布新冠状疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

世卫组织干事长让中国迅速抬起头

世卫组织干事长访问前后的变化实在惊人，从法国媒体和中国官媒两个角度可以看出端倪，在武汉疫情全面爆发，数据骤然攀升，世卫组织二十二日召开紧急会议，扯皮两天，最后结论是对中国影响很大，对世界没有构成多大危害，不宣布为紧急事件。结果，习近平亲自接见世卫组织干事长，干事长用几乎接近人民日报语气的语气赞颂习近平本人的努力和中方的努力。干事长之行，不仅使得中国迅速抬起头，甚至向西方国家发起攻势。

法新社报道说，这一24小时之行似乎对北京而言是一个完全的成功，从最后的联合公报里找不到一点点针对北京的批评。相反，“世卫组织非常赞赏中国采取措施对抗疫情的行动，中国查清病毒的速度，中国与世卫组织和其他国家共享信息的开放程度”，联合公报没有一句话提及六周的空白，从12月8日第一名患者直到1月20日习近平宣布总动员。

根据中国官媒新华社的报道，总干事唯一的批评涉及的是西方国家，遗憾的是，总干事并没有与外国媒体见面。总干事说世卫组织不建议疏散各国侨民，呼吁国际社会保持冷静，不要过分行动。

世卫组织总干事说话的口径真的夸张得如同人民日报？

世卫组织总干事谭德塞此行引起诟病的，是他过分地赞赏中方的努力，有意忽略在疫情发展阶段的中方的“关键缺失”，包括当局隐瞒信息等等。但是，仔细比较新华社的报道和世卫组织官网的新闻稿，谭德塞对中方的赞美似乎被大大夸张了。

新华社这段话，如果不特意提明是世卫组织总干事说的，你会很容易把它当成是中共宣传部长的表述，此话如下：

世卫组织秘书长谭德塞与习近平的会面时，他不仅赞赏“习近平主席亲自指挥、亲自部署，展示出卓越的领导力”，还说“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率，我们对此表示高度赞赏。这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴。”

总干事在危急关头，还能说出与中共宣传口径十分保持统一的话，假如这些话翻译无误的话，令人叹为观止。

世卫组织秘书长的原话到底是怎么说的，只能到世卫组织官网去查阅，关于谭德塞北京之行，有两篇新闻稿，一篇是谭德塞当天与习近平会晤后发出的，一篇是谭德塞翌日向世卫组织通报访华情形的。

这位总干事说的话的确很“亲”北京，但也远没有到官媒所说的程度。在第一篇新闻稿中，其中相关的有：谭德塞博士说，“阻止新型冠状病毒在中国和全球的传播是世卫组织的当务之急。我们赞赏中国对此次疫情的重视程度，尤其是高层领导的承诺，以及在共享病毒数据和基因序列方面展现出的透明度。世卫组织正与中国政府密切合作，以采取措施了解该病毒并限制其传播。世卫组织将继续与中国和所有其他国家并肩工作，以保护健康和确保人民安全。” 还有一段：世卫组织代表团高度赞扬了中国应对疫情的行动、识别病毒的速度以及与世卫组织和其他国家共享信息的开放态度。

这句话里根本没有提到“这是中国制度的优势”，也没有“中国速度、中国规模、中国效率一类排比句。

在第二天世卫组织新闻发布会的讲话中，谭德塞说，“习近平主席对疫情的详尽了解以及他亲自参与应对工作令我感到非常鼓舞和印象深刻。我认为，这是非常少有的领导力。但没有说“习近平主席亲自指挥、亲自部署，展示出卓越的领导力”

谭德塞说：“用习近平主席的话来说，他们采取的措施不仅对中国有利，而且对世界其他地区也是有益的。”新华社通稿是这样说的：“中方采取的措施不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民，我们对此表示诚挚感谢。”

还有一段，“迄今为止，在中国境外仅有68起病例，没有死亡，这在很大程度上是由于中国政府为防止病例输出而采取的特殊措施。为此，中国值得我们的感谢和尊重。他们是在牺牲本国经济和其他代价的情况下这样做的。”

人民日报把这句话表述为中国应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的努力值得“感激和致敬”。感谢和感激，程度完全不同，新华社把扩张的一面最大化了，谭德塞也许心知肚明吧？

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅