武汉肺炎 红十字会再陷漩涡

世界上许多红十字会享有公正忘我志愿的清誉，可是，中国红十字会曾因郭美美炫富事件声名狼藉，位于新冠病毒中心的湖北红十字会目前也因物资发放不公卷入舆论漩涡。

广告 继续浏览后续

专车为领导提取口罩？

一个为领导提取口罩的公务车辆的视频再度激发人们的愤怒。2月1日，一名男子从武汉红十字会临时仓库提出一箱3M口罩放入一辆汽车后备箱中。该汽车车牌为鄂A0260W，系武汉市政府办公厅公务用车，该车司机称领取的物资是给领导配的。网友质疑该男子领取口罩的用途去向及领取标准。武汉市委宣传部工作人员称 ，已上报情

这段视频之所以引起很大的愤怒，一则因为口罩奇缺，二则湖北省红十字会被指在分发捐献物质上厚此薄彼，公正性受到很大质疑，这一视频无疑加剧了人们的愤怒。有网民愤怒地嘲讽：“又是一个‘领导先走’”。

抗疫第一线的协和医院只领到3000只口罩

湖北红十字会引发的质疑包括，本没有在这次肺炎征用名单上的医院，却收到了巨额款项和物质，真正有需要并自行上网募捐的武汉协和医院，却收到3000只口罩。

1月29日该会发布的『物资使用情况分布』上，总共发放口罩24.5万个，但流向抗疫一线医院的协和医院的才3000只，而对据指是莆田系的武汉仁爱医院调拨1.5万个N95口罩，可是这个医院的人数仅仅是协和医院的十分之一。

舆论为什么读莆田系敏感？据中国媒体报道，莆田系掌握中国80%的民营医疗份额。5年前“魏则西事件”将莆田系暴露在公众面前。此后莆田系医院在中国的声誉直跌。

遭到舆论强烈反弹后，湖北省红十字会周六坦承物资分配确实存在问题，对此“深感痛心、自责和内疚”，并将对责任人追责。但又将捐给仁爱医院的口罩名称从N95改为据称不适合一线医院的KN95，但难以消除怀疑。

医院领到很少 仓库堆满物资

募捐款项和物质的使用效率也引发质疑。据『新京报』报道，一边医院口罩紧缺，可是大量物资堆放在武汉红十字会的仓库里，导致大量捐赠款物不能及时得到使用，而各个医院又不得不各自求援。另外，武汉红十字会捐赠款项的使用效率，也引发公众质疑。截至30日，武汉红十字会累计接受社会捐赠资金6.0808亿元，只拨付1.5859亿元。

财新网微博周六武汉红会仓库直击：仓库堆满物资，多家医院等数小时领到少许。“记者看到，国博中心两个超过足球场大小的仓库里堆满物资，少许工作人员在仓库内清点、登记。从早上九点起，仓库外有多家医疗单位等候领取物资，直到下午才领到少量离开。与此同时，从省外驶来的救援捐赠物资车辆一直源源不断的驶入红十字会仓库。 一家有200名隔离病人的基层二级医院直接遭到回绝，其工作人员表示，去各处领取物资处处碰壁。”

还有网民揭露红会公布的捐赠物资的价值远远高于正常价格，口罩，莲花清瘟胶囊都“不值那么多钱”，红会为什么提高捐赠物资的价值？据指捐赠物资也要按其价值的比例提取“管理费”，价值金额越高，提取的费用越多。

红十字会有无物资调配权

但湖北红十字会的官方声明并未平息众怒，继续被追问物资的调配权。湖北红十字会备灾救灾中心的工作人员告诉中国《新京报》记者，所有红十字会接收的物资均由湖北省或者武汉市防控指挥中心调配，不是由红十字会调配，因此整个事件与湖北红十字会无关。这意味着湖北省或武汉政府当局在主导物资分配？

中国红十字会善款的流向经常引发质疑，2008年四川大地震，中国红会用1000多万元买了1000个天价帐篷。2011年，郭美美以中国红十字会商业经理身份在网络上炫富，使得中国红会名声一落千丈。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅