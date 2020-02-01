澳大利亚禁止任何到过中国人的外国人入境

继美国后，澳大利亚周六宣布，2月1日起禁止任何到过中国的外国人入境，台湾宣布因应疫情今起广东省民众不得入境台湾，达美航空宣布，将加速执行暂停飞航自美国往返中国航班。法新社称，截至到周六，新型肺炎扩散到全球至少二十四个国家及地区，各国纷纷下令禁止中国公民以及香港人入境。身陷新型冠状病毒疫情的中国日益受到各国的孤立。

广告 继续浏览后续

美国政府宣布，禁止两周内曾到中国外国人入境。美国同时限制所有中国航班要在指定七个机场升降。

继美国后，澳大利亚周六宣布，2月1日起禁止任何到过中国的外国人或者曾在中国转机的人入境，以防止新肺炎疫情在澳洲扩散。至于澳大利亚本国公民如果从中国返国，可以入境，但要自我隔离。

据中国官方公布，截至到周六，新型冠状病毒疫情已在中国境内造成259人死亡。目前各国纷纷祭出旅游限制和暂停飞航往返中国班机。武汉肺炎疫情也导致各国加紧展开撤侨行动，尤其是自湖北省及其省会武汉，全球第2大经济体中国正面临增长加速放缓风险。

美国达美航空周六宣布，达美将加速执行暂停飞航自美国往返中国航班。达美航空（Delta Air Lines）原计划自2月6日至4月30日暂停所有飞中国航班。但达美周六表示，最后一批飞往中国班机将於2月1日起飞，自中国返航的最后一批班机则将于2日离开中国。

包括联合航空控股（United Airlines Holdings）和美国航空集团（American Airlines Group）在内的全美三大航空公司已宣布取消飞往中国的班机。

另外澳洲航空以及新西兰公司也暂停前往中国内地的直航班机。北欧航空本月也暂停来往北京及上海的航班。

新型肺炎扩散到全球至少二十四个国家及地区，部份国家禁止中国公民以及香港人入境。科威特禁止中国或香港特区护照特有人入境。意大利暂停所有来往中国香港及澳门的飞机航班。

印度政府宣布周六天起禁止包括口罩、防护衣等各种个人防护设备出口。

印度有一宗武汉肺炎确诊个案。患者是一名在武汉大学读书的女学生，为保障国内防疫需求，印度周六起禁止出口个人防护设备。

此前印度政府已派包机到武汉，接载300多名滞留的印度人返国。这些人被送往军方管理的隔离所接受为期两星期的隔离观察。印度政府计划派另一架专机前往中国撤侨。

另外，台湾的中央流行疫情指挥中心周六宣布，考虑到新型冠状病毒疫情蔓延到中国广东省并出现社区传播，周日起广东省民众不得入境台湾，同时曾到过广东省及透过小三通入境的人士必须在家居隔离14天。

台湾指挥中心表示，在召开专家咨询会后决定，将大陆流行地区划分为两级，目前湖北省列为一级流行地区，广东省列为二级流行地区，显示怀疑当地已有社区传播。

另据路透社消息，朝鲜最高领导人金正恩致函中国国家主席习近平，对新型冠状病毒引发的疫情表达慰问。朝鲜决定，向中共中央委员会提供资金援助。

路透社引述朝鲜中央通信社周六的报导，金正恩信中表示，在习近平指导下，“确信中国共产党、中国政府和中国人民在抗病作战中，必将赢得胜利”。

报导指出，根据劳动党中央委员会政治局做出的决定，劳动党中央委员会将向中国共称党中央委员会提供资金援助。

报导还称，劳动党和朝鲜人民将此次在中国出现的传染病疫情视为己事，当作一家人、亲骨肉遇到的事情，向中方转达朝鲜愿与中国人民有难同当之情。

路透社报导，中国是朝鲜在处境孤立下的最密切盟友。但随著武汉肺炎疫情爆发，朝鲜率先取消大部分飞往中国的班机，并对自中国入境朝鲜的所有人实施强制隔离，同时严格限制两国边境往来。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅