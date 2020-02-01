疫情严竣 湖北黄冈实施新措施 限制居民外出

中国新型冠状病毒确诊感染个案增加到1万1800多宗，259人死亡，疑似病例增加至近1万8000宗。疫情最严重的湖北省，确诊个案增加至7150多宗。湖北省黄冈市为控制疫情限制居民外出。中国总理李克强希望欧盟为中方采购医疗物资提供便利。上海今起统一预约登记购买口罩。

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黄冈市长邱丽新周六晚上表示，在武汉封城前，有60万至70万人从武汉返回黄冈，预计今明两天确诊个案仍会大幅上升。黄冈市为控制疫情出台限制居民外出规定。即日起每户家庭每两天只可派1名家庭成员外出购买生活物资，但病人或在超市和药店工作人士不受此限。因有病看医生，疫情防控工作需要或在超市和药店上班的人可以外出，其余的人全部不得外出。此举旨在最大限度减少人员流动，防止疫情传播。

居民小区工作人员将负责管控居民外出。如果有人不理劝阻，聚众闹事，公安机关将出手打击。

另据中国媒体报道，上海今起统一预约登记购买口罩。

由于口罩供应紧张，从今天开始上海居民可以在各区指定地点预约登记，再到药店购买口罩。每一户居民可购买一包5个口罩。每一户只可以购买一次。

而中国总理李克强周六与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话时表示，希望欧盟为中方通过商业渠道从欧盟成员国紧急采购医疗物资提供必要便利。李克强强调，中方目前正全力保障一线医护人员所需的医疗物资，中方愿意与国际社会加强信息、政策沟通和技术交流，开展相关合作。



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