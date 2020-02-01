疫情全球扩散 越南中部宣布疫区3500中国人被困

武汉新冠病毒肺炎疫情已扩散到20多国。英国，俄罗斯，瑞典刚确诊了新冠病毒肺炎病例。越南中部旅游热省庆和省宣布新冠病毒“疫区”。因越南航班暂停，3500名中国人被困在那里。

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法国昨天第一批从武汉撤回的180人正在法国南部罗纳河谷一个度假村隔离，这些人中有两人出现症状。不过法国卫生部长今天透露，出现症状的两个人，检测结果都是阴性。

据路透社报道，英国首次确诊新冠病毒病例两名感染者来自同一家庭。英格兰首席医疗官克里斯-怀提（Chris Whitty）表示，这两名感染者已被转到英格兰东北部纽卡斯尔一个传染病专科病房。

意大利在确诊两名中国游客确诊感染新冠病毒后，周五宣布全国进入六个月的紧急状态。意大利有庞大的中国人社群，其中很多是温州人，而温州是湖北武汉之外，感染新冠病毒最多的城市。

俄罗斯昨天首次确诊两例中国公民感染者之后， 俄罗斯副总理格里科娃Tatiana Golikova宣布，除了国家航空公司俄罗斯航空外，自周五国际标准时间21点起，所有从俄罗斯飞往中国的直飞航班都将暂停。

美国周五宣布，由于冠状病毒疫情爆发，美国进入公共卫生紧急状态。除了美国公民和永久居民的直系亲属外，在过去14天内到过中国的外国公民将被拒绝入境美国。中国批评美国提高旅行警告级别“太不厚道” 。

澳大利亚政府总理今天宣布，为了防堵武汉肺炎扩散，从今天起限制来自中国人入境，但“澳洲公民、澳洲居民、受抚养的家属、法定监护人或配偶”可以入境，但要求这些人自我隔离14天。

泰国确诊首例人传人新冠病毒病例，计划派专机从武汉撤侨。泰国目前感染病例增至19例，是中国以外感染人数最多的国家。

越南越捷航空周五宣布从2月1日开始暂停往来中国的航班。越南确诊6例新冠病毒，其中一人是接待中国游客的越南女子，她发病前，接触过许多人。另有4名从中国到越南的游客（3名法国人，1名中国人）出现症状，尚未确诊，受到隔离。

越南中部旅游热点庆和省已宣布为“疫区”。该省首府芽庄（Nha Trang）的疫情不妙。据法广越南组记者引述当地媒体介绍，目前有3500中国人被困在那里，其中3000人是劳工，500人是游客。

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