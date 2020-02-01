美国防疫专家:戴手套!无论多痒绝不用手碰脸和眼

曾在萨斯期间到中国和香港调查的美国病毒防疫专家劳里-加勒特（Laurie Garrett）强调防止病毒的传播，戴手套很重要。她的长篇建议2020年1月25日在美国《外交政策》网站用中英文刊出。她提出亲身实践的日常防范措施。本台缩减总结如下：

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外出一定戴上手套，在地铁、公车和公共场所戴上。在没有仔细洗手之前，绝不用手触摸脸或眼睛，无论有多痒。重新戴手套之前一定洗干净手。每天更换手套，彻底清洗，避免戴潮湿的手套。

注意开窗通风。与其他人拉开距离，最少保持半米（1.5英尺）。如有人咳嗽或打喷嚏，就请他戴上口罩，如对方拒绝，就离开他一米。如果照顾发烧的人，一定戴上紧口罩，并给病人也戴上口罩。照顾病人时最好穿盖住自己全身的衣服。把病人穿过和碰过的东西和餐具在热肥皂水里洗彻底。

毛巾不能和人混用，勤洗换，每周至少两次。小心门把手，开关门要戴手套，也可用手肘或肩膀帮忙。常用酒精清洗门把手，楼梯扶手、台式电脑、手机、玩具、笔记本电脑…。如果碰了别人的手机、炊具，或电脑键盘，要马上洗手，千万别碰你的脸。

使用公筷公勺用餐，喝水不要与别人共用一个杯子或一个容器。在查清病毒来自什么动物之前，不要购买、屠宰或食用任何活动物或鱼。

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