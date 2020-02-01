财新为武汉病毒八个“吹哨人”之一李文亮平反并纾缓民愤

大陆的财新网31日刊登一篇实际上为武汉病毒最早八个吹哨人之一的李文亮医生平反、以及纾缓民愤民怨的文章。一度被武汉当局指控发布假消息而被拘留的八个“造谣者”之一的李文亮，接受财新网访问时说：“真相比平反更重要。”

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身为武汉市中心医院眼科医生的李文亮，根据财新网报道，目前因为怀疑患上他最早发现可以人传人的武汉病毒而至今仍然躺在武汉中心医院呼吸与重症医学监护室的隔离病房，虽然他的病毒测试反应已经证实为阴性。财新的报道指，李的生活起居需要医生护士照料。

李文亮一个月前，即去年12月30日17时48分，在一个150人的同学群众发布信息称：“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS，在我们医院急诊科隔离”。同一天，武汉市卫健委印发的《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》也在网络上流传，其中要求严格信息上报，并强调“未经授权任何单位，个人不得擅自对外发布救治信息”。

李文亮在微信群里的提醒，打开了潘多拉的盒子。一名群友将他的对话截图发上了网络，而且没有隐去最关键的信息：他的名字和职业。这让看到截图的人精准地找到了他，不久他即被医院监察科约谈，并在1月3日到辖区派出所签了一份对“违法问题”警示的《训诫书》。

财新的报道指出，李文亮在1月20日疫情加剧之后，身为眼科医生的他在接诊过程中自己被感染，病情一度恶化进了加护病房。此外，他的多名同事和父母也感染了新型冠状病毒肺炎。

李接受财新访问时表示，他一早已经知道新病毒可以人传人，“明显存在人传人。1月8日左右，我自己就收治了这类病患。当时我们眼科有一位患者以急性闭角型青光眼入院，当天食欲不佳，但体温正常。刚开始我们也没往别的地方想，后来她青光眼眼压正常了，第二天还是食欲不好，中午发热了，查肺部CT提示是‘病毒性肺炎’，其他的各项指标都符合不明原因肺炎的标准”。

根据财新的访问，李说当天晚上照顾她的家属也发热了，她的另外一个女儿也发热，这是明显的人传人。我们就立刻上报到医务处和院感办公室了，请了院内专家组会诊，会诊后建议患者在我科隔离治疗。三天后，我们又给他做了复查CT，结果还是“病毒性肺炎”，而且范围扩大，病情加重了，接着患者就转到呼吸内科隔离病房，之后的情况我就不知道了。

李文亮谈到自己因为最早在个人群组发布消息而成为新闻人物的遭遇，“就是这个截图（群组信息）传出去那天夜里（12月31日）凌晨一点半，武汉卫健委连夜开会，我主要是被我们医院领导叫过去询问情况。天亮上班后，我又被医院监察科给约谈了，还是问我情况，问消息来源，问事情经过和是否认识到错误。

李说：”后边我也没想到警察会找我。1月3日，他们打电话叫我去派出所签《训诫书》，以前也没和警察打过交道，我当时也很担心，不签的话怕不能脱身，我去了走完流程就签字走了。这事我也没给家里人说，当时压力比较大，担心医院处罚，影响以后工作晋升之类的。后来我一个同学知道了，帮忙介绍了记者，我直接跟记者说了这些情况。

由于最高法院在1月28日在公号发了一篇武汉八名“造谣者”处罚是否得当的评论文章，而李文亮的名字却又莫名其妙不在这八人当中，李文亮说：“看到最高法院的文章后，我心里放松了许多，不太担心医院的处理了。我觉得一个健康的社会不该只有一种声音，不同意利用公权力过分干预。我还是认同最高法院的文章，应该具体甄别。（是不是那八人之一）不会太关注，因为网络传播最广的，最高法院文章引用的那一条就是我发出去被截图的。”

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