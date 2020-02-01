防新型病毒：俄罗斯停发中国工作签证 游客无签证禁止入境

俄罗斯周六宣布，禁止无签证的中国游客入境，并停止向中国公民发放工作签证。而俄罗斯军方将派遣军机自爆发新型冠状病毒肺炎的中国疫区撤回俄罗斯公民。

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法新社消息，俄罗斯政府在其官网上公布这一消息时指，上述这些措施旨在确保国家安全，民众健康，并防止新型冠状病毒在俄罗斯传播。

中国游客无签证进入俄罗斯从周六午夜停止。

自2000年开始，中国旅游团的游客在俄罗斯旅游可以不用申请签证。

另据克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周六表示，俄罗斯将会从受创最严重疫区撤离侨民。培斯科夫表示，俄罗斯将会于3日和4日执行撤侨行动。

俄罗斯国防部计划动用5架军机自中国撤回侨民。

俄罗斯副总理高里瓦表示，俄罗斯打算撤回目前旅居武汉和湖北省超过600名俄罗斯公民，他们将会隔离检疫14天。

俄罗斯此前宣布，境内出现2起新型冠状病毒确诊病例，并停飞直航中国班机。中国是俄罗斯的最大贸易伙伴。

俄罗斯外交部发表声明说，俄罗斯外长拉夫罗夫周六与中国外长王毅通电话，讨论合作对抗新型冠状病毒疫情事宜。

俄罗斯总统普京下令军方，开始自中国撤离俄罗斯公民。

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