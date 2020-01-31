马国强上央视谈疫情称：内疚自责 网民回应：内疚有用吗

作为此次全球性武汉肺炎的重灾区和已知发源地，武汉市市委书记马国强在周五晚接受中国官媒央视新闻频道《新闻1+1》节目采访时自称，我现在是一种内疚、愧疚、自责的心态，如果早采取严厉的管控措施，结果会比现在好，对全国各地的影响要小，也会让党中央、国务院少操心。

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马国强在节目中就有关疫情的众多问题接受了主持人白岩松的采访。采访最后，当后者提问马国强这一段时间来，是在用什么样的心态工作的问题时，面带口罩的马回答称，“首先我说我是一种内疚、愧疚、自责的心态，就像你前面一个问题问我的，我一直在想如果我早一点决定，采取像现在这样严厉的管控措施，结果会比现在要好。那么我们可能对全国各地的影响会小，这个结果没有这么严重，那么也会让党中央、国务院少操心”。他说，“第二个心态我想还是紧张。因为我从来没有遇到过如此重大的挑战，这场挑战是一场战役，这个战役是看不见敌人的战役。”马国强还称，“那么在应对这样一场战役的情况下，我们一方面要做防控，一方面要做救治，同时还要保障我们市民的正常生活，保证城市的正常运转。那么这样的心态由于我们工作没有做好，没有做的当机立断，导致这个疫情输出到了国外，输出到了国内，所以我说这是一个心情。第二个心情我也想坚定信心。”

马国强指，“因为有党中央、国务院的坚强领导，有总书记、总理的亲切关心、亲自部署、亲自主持会议。那么中央又派出孙春兰副总理为组长的中央前方指导组在帮助我们，作为我们强大的后盾，同时有全国人民的关心支持，有省委省政府的坚强领导。”他称，“特别是要强调的有我们武汉广大市民的理解、支持，所以我相信我们共同努力，众志成城，会取得这场（面对疫情）阻击战的胜利”。而另就网民所关心的“比如说协和医院现在到底缺不缺物资？因为医生说缺，但是医院又辟谣说不缺，您了解的情况是怎么样的？”等有关物资捐赠和储备情况的话题，马国强则回应称，“我们所有的医用物资现在都在一个紧平衡状态，所谓紧平衡状态就是不能保证时时刻刻都能充足。那么就协和医院来说，它可能也和我们其它医院一样，那么可能现在还有，大家担心两个小时以后还有没有，三个小时以后有没有。所以我们现在中央前方指导组也在全力帮助我们，我们国务院的各个部委也在全力帮助我们，在多方筹措这些医用物资。”

马国强称，“所以我们还是主张要通过红十字会和我们的慈善总会等慈善机构来起码信息要通过这个，我们将来捐赠方和受赠方可以在我们统一的调配下，那么物可以直达，那么这样的话更便于大家监管。所以我也接到过我们有很多捐赠者给我的反应，说希望我要把这个物品捐赠给同济医院，我要把那个捐赠给我们的青山区。那么在这个过程中，我们实际上现在的决定还是希望都能通过我们的慈善机构来进行。”而针对他此次接受央视访问的问答情况，从初步微博留言和评论来看，大多数网民并不买马国强表现的账。有的网民直指他应该感到内疚，有的强调自责就完事了，疫情中损失的这么多条人命呢，还有的要求马国强立即辞职。而就其在访谈中所展现出的态度，有网民称，他回答问题顾左右而言他，“问什么回避什么”，称看不出马国强真的内疚。不少网民则仍然呼吁，必须彻查湖北红十字会、湖北卫建委等相关机构在处理和应对疫情的行为和责任。

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