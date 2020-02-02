中国暂停受理审批签发大陆居民赴港澳旅游签注

香港海关出动200人对出售口罩的药房和商店展开大规模巡查行动，确保市面出售的口罩符合商品说明条例。

根据大陆传媒报道，中国出入境管理局公布，暂停受理审批签发内地居民赴港澳旅游签注。这次暂停审批的范围，包括括团队旅游、个人旅游、深圳“一周一行”，至于已经受理、尚未完成制证的签注，都会暂停签发。当局又称，恢复的时间将另行公布。

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据北京青年报报道指出，新型冠状病毒出现多宗测试“两阴后变阳”的病例，有患者经过4次检测才能确诊。

报道以数个在不同省市的个案为例子：天津市第28例患者经过4次检测才确诊；第16例患者经过3次检测才确诊。在浙江杭州、广东珠海也出宗类似病例，甚至有病例在发病第6天才出现呈阳性检测结果。

其中一个例子，是在网上率先透露疫情的武汉中心医院眼科医生李文亮。早前他因为疑似感染武汉肺炎而被隔离18日，最终获确认康复，但至上月10日出现咳嗽、11日发烧、12日入院，当时他曾经做检测，一直没出结果，经过治疗后又进行一次检测，结果阴性，但昨日出来的最新结果为阳性，最终被确诊染病。

壤接香港的深圳，市衞建委2日早通报，昨日（1日）当地新增26个确诊病例，令总数增至196个。目前有191名病人在深圳市第三人民医院留医，其中有12个列为危重症、20个列为重症。在确诊病例当中，包括165个从湖北传入、6个从其他省市传入之外，还包括22个在本地紧密接触病例，及3个在社区传播感染病例。南山、龙岗及福田是三个最多确诊病人的行政区。

国家衞健委发布指引，指武汉肺炎患者死亡后，不得举行丧礼，遗体应当就近全部火化，不得移运，不得采用埋葬或其他遗体保存方式，减低疾病传播风险。

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