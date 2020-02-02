医疗物资亟缺 李克强要求欧盟方便中国采购

中国总理李克强（中）与医务人员在一起2020年1月27日武汉

武汉肺炎扩散加剧，医疗物资亟缺，中国国务院总理李克强要求欧盟为中国采购医疗物资提供方便。欧盟委员会主席冯德莱恩承诺全力协助。

广告 继续浏览后续

中国总理李克强日前同欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）通电话。据中国新华社2月1日报道强调，李克强是“应约”跟冯德莱恩通的电话。中国外长王毅也参加了这次通话。

李克强在通话中向冯德莱恩表示：我们当前正在全力保障奋战在抗疫一线医护人员所需的医疗物资，也希望欧盟为中方通过商业渠道从欧盟成员国紧急采购医疗物资提供便利。

欧盟委员会主席冯德莱恩向李克强承诺，欧盟将协调成员国为中方采购医疗物资提供便利。冯德莱恩说，欧盟愿意动用一切可能的资源向中方提供帮助。

李克强还向冯德莱恩表示，中方愿意跟欧盟和国际社会加强信息和政策沟通，在技术交流方面开展相关合作。

中国官方今天2月2日通报，截至2月1日午夜，中国新冠病毒死亡累计升至304例。确诊感染14380例。2月1日一天增加了2590确诊病例。

一星期之前，中共总书记习近平任命李克强为中央应对新型冠状病毒肺炎疫情领导小组的小组长。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅