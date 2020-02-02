新冠病毒疫情危机：G7将开会共商对策

德国卫生部长斯帕恩周日表示，七大工业国集团（G7）将开会商讨2019新型冠状病毒疫情及共同应对方案。另外，将华人因疫情受以色列禁制比作二战大屠杀，中国使节致歉。

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法新社报导，斯帕恩周日与美国卫生部长通电话，他表示，“我们同意要召开电话会议，由G7各国的卫生部长就这项问题进行讨论，以期共同解决问题”。

他说，“每个国家独自决定采取对策是没有意义的。”

另据报道，中国驻以色列的代理大使戴玉明，将多国禁制中国公民以防新型冠状病毒蔓延的举动比作二次大战期间犹太人面对大屠杀时求助无门，他为此道歉。

戴玉明曾在特拉维夫的记者会上说，限制甚至禁止中国公民入境的错误做法使他想起二次大战期间，犹太人被大屠杀的人类最黑暗日子。他指出，当时数百万犹太人被杀，很多犹太人尝试向其他国家求助但被拒绝，只有少数国家包括中国伸出援手。

中国大使馆其后发声明，指出无意将犹太人这段黑暗日子比作以色列政府为保障公民所采取的措施。如果有关讲话被人误解，大使馆愿意道歉。

以色列暂停来往中国的直飞航班，14日内曾到过中国的非以色列人在陆海空的边境关卡都不准入境。



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