白宫高官：中国尚未接受美国防控疫情援助

自华盛顿方面消息，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩（Robert O'Brien）周日向媒体表示，与以往危机相比，中国对新型冠状病毒感染肺炎疫情的处理更为透明，但北京尚未接受美国提出的愿派专家前往中国的帮助。

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奥布莱恩在接受美国哥伦比亚广播公司《面对全国》（Face the Nation）节目专访时指出，“到目前为止，中国的透明度肯定比以往遇到任何危机都要高，我们对此表示赞赏。”他并透露称，中方尚未就美方提出派遣美国疾病控制中心和其他公共卫生健康专业人员，前往中国协助控制疫情的提议加以答复。奥布莱恩称，“我们还没有收到就这些提议来自中方的答复，但我们准备继续与他们合作。” 美国总统特朗普曾于上周表示，美国愿向中国提供一切必要帮助，以控制新型冠状病毒的爆发。他在推特上写道：“我们正就这种病毒与中国保持密切联系。美国境内报道的病例很少，但被大力监视。我们已向中国和习主席表示愿意提供任何必要帮助。我们的专家非常优秀。”特朗普还感谢中国控制武汉肺炎的努力，并称非常赞赏中国的努力和透明度，祝愿“一切将会顺利”。

奥布莱恩则在专访中当谈及疫情问题时重申，“我们拥有巨大的专家知识，这是一个使全球感到忧虑的问题。我们希望尽我们所能帮助在中国的同仁，我们也（向他们）提出了这一提议，我们将等待他们是否会接受这一提议”。据路透社报道称，尽管美国专家尚未得到中方同意帮助赴华应对疫情，但他们已在邻国哈萨克斯坦当地协助防控疫情的进一步传播。这一消息也得到了美国国务卿蓬佩奥周日的介绍。蓬佩奥在接受该国媒体采访时称，“你们与中国拥有较长的边境线，而疫情传自那里。”他说，“在这里有美国疾病控制中心的人，来帮助哈萨克斯坦加以应对，以防止疫情的爆发不会在你们这里出现”。

奥布莱恩另还强调称，美国人没有理由恐慌，对美国来说这是低风险的疫情。此前，当地时间周五下午，白宫应对新型冠状病毒工作组召开新闻发布会，宣布新型冠状病毒感染的肺炎疫情对美国构成全国公共卫生紧急事件，并对中国政府抗击疫情的举措表示赞赏。随后，新罕布什尔州卫生与公共服务部周六宣布，他们呼吁过去14天里从中国回来的人留在家中，以监测2019年新型冠状病毒的感染症状。据悉，目前从中国武汉撤离的数百位美国外交人员及普通民众正在美国国防部和卫生部门等地安排下进行为期14天的隔离。

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