第二架法国武汉撤侨包机抵法 “20多人接受新型冠状病毒检测”

第二架法国撤侨包机抵法,返法人士将被安置在隔离中心观察14天。

新型冠状病毒疫情严峻，各国继续加紧从中国疫区撤回本国侨民。从武汉撤回250法国及欧洲侨民的法国第二架包机周日下午抵法。法国卫生部长称，“其中20多疑似出现新型冠状病毒感染症状者正在机场等待检查结果”。法新社说，至少65名从武汉返回的法国人将被安置在普罗旺斯地区艾克斯的隔离中心观察14天。

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法新社报道，法国外长勒德里昂表示，法国第二架撤侨包机上除65名法国侨民，还包括30多其他国籍人士，其中大多是欧洲人，也有部分是非洲国家的公民。他们乘坐A-380客机周日下午巴黎时间14点30分抵达伊斯特尔空军基地。法国卫生部长布辛表示，目前20多出现新冠病毒感染症状的人正在机场等待检查结果。第一批回到法国的公民，其中1人出现疑似病症，须进一步测试。

法国外长勒德里昂说，已经得到各国的承诺，机上其他国家侨民将被接回各自的国家。

英国外交大臣拉布表示，周日的法国包机上有11名英国人，从爆发武汉肺炎疫情的中国飞返欧洲。

勒德里昂感谢中国政府的密切配合。他说，所有要求撤离武汉的法国侨民都如愿返国。勒德里昂还表示，法国驻中国的外交人员撤离“还没有提上议事日程”。

此外土耳其军用运输机也从武汉接走42人，大部分是土耳其公民。他们须在医院接受14日医学观察。埃及将安排包机到武汉撤回300多公民，并会安排一间酒店用作检疫，为期14天。

意大利计划容许中国的航空公司派客机到意大利，接走滞留的中国游客和其他中国公民，但条件是客机须协助将大约500名在中国的意大利公民送回国。



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