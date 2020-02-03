世卫牵头专家小组拟本周去中国调查疫情

世界卫生组织发言人周一表示，世卫领导的国际专家小组可能本周前往中国，调查新型冠状病毒疫情。谭德塞周一再次强调，“没有理由就国际旅行和贸易采取不必要的干预措施”。谭德塞并表示，这场疫情是可以控制的。

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世界卫生组织发言人贾撒列维克说，根据世卫秘书长谭德塞和中国国家主席习近平的决定，一支由世卫领导的国际专家小组最快本周去中国调查新型冠状病毒疫情。“小组中可能包括美国专家”。发言人还表示，小组成员有不同的专长，涉及流行病学，实验室研究和发展。成员有世卫官员和其他专家，包括来自美国疾病控制及预防中心的成员。

世卫总干事谭德塞上周结束北京行程后曾表示，国际专家小组的成员应由有关国家进行双边安排。美国卫生官员表示，美国的医疗专家可以加入世卫牵头的调查团，但仍进行有关协商。

中国指责美国针对中国的疫情实施旅游限制。美国自中国撤走侨民和游客是“煽动恐慌”。中国并指美国没有提供实质援助抗疫。



另据联合国消息，世界卫生组织总干事谭德塞周一在该组织最高决策机构执行委员会会议上针对新型冠状病毒疫情再次强调，没有理由就国际旅行和贸易采取不必要的干预措施。

他呼吁所有国家执行建立在以证据为基础和相一致的决定。他表示，世卫组织随时准备向任何正在考虑采取哪些措施的国家提供建议。

谭德塞说，世卫组织代表团同中国国家主席习近平讨论的策略是，集中投入疫情的中心和源头的战斗，这样疫情传播到其他国家的规模会很小，速度也会很慢，也很容易控制。他表示，现在在中国以外有151个病例，实际上规模很小，而且传播速度很慢。

谭德塞表示，这场疫情是可以控制的。但他同时表示：“当我这么说的时候，不要误解我，情况会变得更糟。但是如果我们尽最大努力，结果可能会更好。“

谭德塞强调，如果不是采取这一策略，如果不是中国做出这样的努力，中国境外的病例数量会高得多。现在情况仍然有可能变糟，但我们现在有机会积极努力防止这种情况发生。

谭德塞重申，宣布新型冠状病毒疫情为国际关注的突发公共卫生事件的决定主要是因为中国境外存在人与人之间传播的迹象，以及我们对如果病毒在卫生系统较弱的国家传播会出现的情形存在担忧。因此，世卫组织在就防止和限制新型冠状病毒进一步传播向各国提出的若干建议中强调，必须支持卫生系统薄弱的国家，并加快疫苗、治疗和诊断的研发。

谭德塞表示，打击谣言和错误信息的传播至关重要。为此，世卫组织与谷歌合作，确保搜索冠状病毒信息的人在搜索结果的顶部看到世卫组织的信息。社交媒体平台包括推特、脸书、腾讯和抖音也采取措施限制错误信息的传播。

谭德塞呼吁所有国家与世卫组织和世界分享数据、基因序列、知识和经验。他强调，战胜这场疫情的唯一途径是所有国家本着团结与合作的精神共同努力。他强调，这场疫情关系到所有人，我们只能一起阻止它。他指出，“游戏规则是团结、团结，再团结，但我们在许多角落看到了这种缺失，这一点必须得到解决。“

谭德塞表示，作为对突发事件委员会建议的补充，他正在广泛听取该领域专家的意见，以确保我们了解疫情的演变并做出相应反应。

谭德塞表示，冠状病毒和埃博拉病毒疫情的暴发再次凸显了所有国家投资于防备而非陷入恐慌的至关重要性。他说，世界仍未对全球大流行病做好准备，这十分危险。

截至日内瓦时间2月3日上午，中国共报告出现1万7238例确诊病例，其中包括361例死亡病例。在中国以外，有23个国家出现151例确诊病例，其中菲律宾报告出现一例死亡。

另据报道，目前网上超过20万人参与联署，批评谭德塞低估疫情，未经任何调查就完全相信中国政府提供的死亡及感染人数，令人失望，要求谭德塞下台。





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