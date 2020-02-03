中国武肺死亡超萨斯 急需口罩风镜防护衣 10国援助

中国应对武汉肺炎疫情扩散，急需大量口罩，防护眼镜，防护衣。继中国总理李克强要求欧盟为中国采购提供方便后，中国外交部发言人表示，目前有十来国向中国提供援助。

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中国外交部发言人华春莹今天2月3日通过微信举行例行记者会。据法新社报道，华春莹表示，中国面对新冠病毒疫情，目前急需口罩，防护镜和防护服装。她还说，已有10来个国家向中国提供了医疗物品援助，这些国家包括法国，日本，土耳其，巴基斯坦，伊朗，俄罗斯和英国…。但她没有具体说明这些援助物资的内容。十天来，法国口罩脱销，巴黎很多药店都没货。

起源于武汉的新冠病毒危机爆发10天后，北京官方公布的死亡病例升至361人，超过2003年中国内地死于萨斯的人数（349人）。新冠病毒的感染人数升至17200人，超过萨斯感染人数两倍多。

武汉肺炎疫情已扩散到中国全境和24个国家。中国两个大城市武汉和温州采取封城措施。美国，澳大利亚，新西兰，俄罗斯，伊拉克，以色列，菲律宾纷纷禁止在过去14天去过中国的外国人入境。国际游轮协会也跟进，宣布采取类似措施，防范武汉肺炎传染扩散。

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