俄罗斯宣布将驱逐感染武汉新冠病毒的外国人

俄罗斯政府今天2月3日宣布将驱逐感染武汉新冠病毒的外国患者。俄罗斯上周五确诊两例新冠病毒武汉肺炎，关闭了俄中边界，中断了往返中国的航班与铁路运输，减少与中国的联系。

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俄罗斯总理米舒斯京（Mikhaïl Michoustine）今天在一次向全国电视转播的政府工作会议上表示，新型冠状病毒现在被列入特别危险疾病清单。这样一来，我们就可以将染病的外国人驱逐出境，并采取隔离检疫等特殊措施。

俄罗斯上周五确诊的两名新冠病毒感染者都是中国人。现在这两人分别在乌拉尔的秋明和远东的赤塔（Tchita）住院隔离。

俄罗斯总理米舒斯京今天还说，他已签署一个全国防控疫情计划。他并保证说，俄罗斯拥有一切防护药品和手段，目前俄罗斯的疫情可以控制。

莫斯科上周采取一系防控新冠病毒扩散的措施，包括关闭中俄之间4250公里的边界，中断铁路和民航运输，对中国游客恢复签证，对中国劳工暂停发放工作许可。

未来几天，俄罗斯军机将从中国武汉等疫区撤离俄罗斯人。之前，德国从武汉撤侨的包机预定在莫斯科暂停加油被拒绝，改到赫尔辛基加油。俄罗斯总理米舒斯京今天还建议推迟原定2月12-14日在索契举行的经济论坛。

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