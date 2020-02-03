台美断交后重大突破「准副总统」赖清德低调访美

台湾副总统当选人赖清德昨天晚间低调启程访美，前往纽约、华盛顿，将出席一年一度的「全美祈祷早餐会」，有机会与美国总统特朗普碰面，也将拜访美国国会议员。赖清德以「准副总统」身分访美，创下台美断交后台湾政治人物访问华府的最高层级，堪称一大突破。

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全美祈祷早餐会每年二月第一个星期四举行，美国总统、重要内阁官员与国会议员全数出席，全球一百多国政要与宗教人士受邀到场。这项活动多年来都在华盛顿饭店举行，并由美国总统在活动中发表演说。

1979年台美断交之后，美国禁止台湾的总统、副总统；行政院院长、副院长；外交部长、国防部长等六个重要职位的政治人物涉足华府，更不能前往访问，台湾的总统、副总统只能在出访时「过境」美国，只有李登辉曾以「私人名义」专程访美，在他的母校康乃尔大学发表演说。赖清德不但在行政院长卸任时获得邀请，现在的身份更上层楼，美方却仍然邀请出席。

2008年，台湾前总统马英九当选总统后，曾打算以「准总统」的身分访美，但最后仍无法成行。

台湾淡江大学战略研究所助理教授黄介正表示，赖清德以准副总统身分到华府，固然是台湾外交上的重要突破，但从另一个层面而言，美国也有意思藉这个行程，更深入地了解赖清德的政治主张，特别是他对于两岸统独的看法。

台湾前驻美代表沈吕巡认为，赖清德访美不管有没有见到美国总统特朗普，都算是一个突破，但更值得注意的是中国后续的反应，会不会影响美中台三角平衡，引来中国的抗议，甚至外交报复，是蔡英文政府需要考虑的。

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