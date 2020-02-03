担忧疫情重创全球经济 美股受挫后上海股市走低

全球投资人担心新冠状病毒疫情创击全球经济增长，在美股周末终场重挫后，全球主要股市走弱，周一上海股市狂跌8%，此前中国政府提前预防投入1.2万亿人民币救市。

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新冠状病毒打击中国和世界经济发展，上周美国道琼斯工业指数终场下跌2.09%，以科技股为主的那斯达克指数下跌1.59%。

中国股市今天3日周一新春后闭市10天后开盘，受到武汉肺炎疫情的冲击，包括上证指数、深圳成指、沪深300、创业板4大指数全面暴跌8%。

不过，在中国央行已经提前准备注入1.2万亿人民币救市，加上中国当局禁止放空股票稳盘下，各指数开低之后，跌幅没有再进一步扩大。

分析指出中国这台庞不停运转的经济机器上周突然停了下来。根据财新社的报道，在农历新年假期的第一周，新型冠状病毒给所有服务包括餐饮，旅游，娱乐造成的损失近1300亿欧元。

中国国内许多地方为了应对这场类似肺炎的疫情，采取了官方的或自愿的封锁措施。如美国苹果关掉大约40个销售点、通用汽车、宜家和星巴克等大型在中国企业或关闭在华业务，或改变自己的经营方式。

受到打击的大型跨国企业可以同其他途径缓解中国经济放缓冲击，而中国的小本经营者，就是那些数千万农家、小本经营者会受到更大的冲击，他们已经艰难应对中美贸易战导致中国经济放缓，已经中国政府越来越多的干预问题，现在突发的中国公共卫生健康问题给他们已经艰难的工作处境更是雪上加霜。

更何况中国2019年的经济增长达到了30年来的最低水平。

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