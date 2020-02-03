日媒怀疑习近平今春访日前会否提供全团健康保证

日本日经亚洲评论发表评论指，中国主席习近平今春访日的行程已筹备多时，如果按照原订行程访日，而中国大陆的武汉冠状病毒疫情尚未结束，未悉习近平的访问团能否按照中国上一任国家主席胡锦涛的做法，在出访之前首先向前赴的国家交出一张全团健康的保证。

广告 继续浏览后续

文章指出，中国17年前爆发沙士（非典）疫情，超过8000人受到感染，并且夺去差不多800条人命，疫情一直肆虐八个多月之后才受到控制。

文章指出，时任党总书记和国家主席的胡锦涛，受到疫情所困而未能专注外交，他要等到2003年5月底才首次以中国领导人出访外国，而当时的疫情已接近尾声。胡出访的国家包括俄罗斯、哈萨克和蒙古，终站是出席法国举行的八国高峰会议。

文章指出，为了避免访问团的团员们将病毒带入这次国际峰会，胡锦涛和他的妻子以及全部访问团的团员，在出访的9天之前，都接受X光以及验血测试和检验。

日经亚洲评论这篇文章指出，随团出访的官员们还要记录出访前两个星期的个人日常活动的详情，包括曾经跟什么人在什么地方有过接触。上述这些资料当时均由中国外交部送出。

文章继续指出，理论上习近平可以随时出访外国，中共在成立了一个抗疫小组之后，抗疫工作大可由总理李克强来全盘处理。

但实际上，文章表示，假如习近平不亲自领导，整个中国官僚就会形同瘫痪。以武汉为例，只有待习近平下令之后，武汉才会采取全面而贯彻性的措施，例如切断对外的交通。没有习近平的点头，中国的官僚今天尽量避免自行作出决定，担心吃力不讨好。这是病毒开始扩散的时候，中国的反应为何如此迟钝的理由。

文章指出，如果疫情继续发展，很多中国官员会对习近平离国出访感到紧张，而习近平的日本之行，正正就是这些官员所担心的问题。习近平访日对中国很重要，因为中美关系不稳，这也是为何这次的访问花了中国六个月去筹备，对任何的出访行程而言，时间都是异常的长。

如果习近平决定今春如期国是访日，他的随团人员可能多达数百人，包括先头准备的保安人员，习近平的行程还包括日皇皇宫，到时将与日皇德仁会面，并出席国宴，地点统统都在东京。习近平同时也可能访问其他的日本城市，他的随扈当然也会紧跟其后。

文章最后指出，如果习近平访日之时疫情尚未平复，日本的危机处理将面对一个重大的挑战。作为中国的邻居以及众多中国旅客的目的地，日本理所当然会全力支持中国的。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅