林郑“赌气”拒谈判医护人员今起分阶段罢工

由于特首林郑月娥拒绝医护人员邀约对话，公立医院医护人员工会与政府之间原定在2日举行的谈判宣布拉倒，医管局员工阵线宣布今日（3日）起分阶段一连五日罢工。林郑曾经不满医护人员并批评他们“下下（动不动）就采取激烈手法”。

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医管局员工阵线表示，如果林郑政府在3日下午6时之前仍然拒绝与工会对话，他们必将行动升级。工会目前向政府提出五大诉求，包括全面对大陆访客封关。医管局配合政府的强硬路线，警告罢工员工需要为自己的行为负责，局方将循人事守则处理。据了解，工会方面计划发起众筹，为政府未来可能的秋后算账作为官司费用。

医护界今日发动首阶段罢工，多个联网的专科门诊、职业治疗及非紧急服务均受到影响。工会“医管局员工阵线”今早在多间医院设立街站，为参与罢工的员工作登记。而病人对医护人员发动罢工的反应不一，但普遍支持政府“封关”救港。

今早9时左右，“医管局员工阵线”分别在多间医院外设置街站，供参与罢工的医护人员登记在案。在玛丽医院外，更有参与罢工的医护人员举起标语高喊“齐心抗疫、封关救港”，并向途经市民派发传单讲解罢工原因。在伊丽莎白医院外，也有逾百员工排队轮候在街站登记签名。参与罢工、任职物理治疗的梁先生表示，罢工前也有担心过遭“秋后算账”，惟他始终认为政府须“封关”堵截病毒源头，方能令抗疫战胜利。

第一阶段罢工将有约1000名护士、300名医生及其他专职医护人员共3000人参与；第二阶段将有5000名护士、500名医生及其他专职医护人员参与。余慧明指，行动主要影响“龙头”七间医院，其中伊利沙伯医院及屯门医院各有9%医护罢工。余形容，医护是“被当权者赶上绝境”，重申随时欢迎政府参与对话，但作为防疫督导委员会主席的林郑月娥必须出席。余指若政府愿意杜绝病毒源头，即“封关”，则可慢慢讨论人手资源、装备等问题。

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