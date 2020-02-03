林郑里外不是人大陆学者骂她“本位”港人骂她亲共

北京北航大学法学院副教授田飞龙上周四在大陆观察网撰文，抨击香港政策官员将个人利益置诸国家利益之上。南华早报引述田飞龙在观察网的文章指出：“香港当局本应对香港和北京负责，但他们的逻辑却一直都是本位主义：责任是你们的，好处是我们的。”

广告 继续浏览后续

田飞龙的文章反映，香港政府包括特首林郑月娥在内的决策官员们，可说是猪八戒照镜子里外不是人，因为香港主流民意认为林郑政府的防疫措施处处顾忌伤害大陆人民的感情，反而忽略港人的诉求。例如她日前拒绝全面对大陆访客封关，是因为她不愿意“歧视”大陆人民，避免将他们“标签化”。但林郑却似乎是吃力不讨好，反而招惹诸如田飞龙等人抨击采取本位主义，将责任推卸给中央政府。

田飞龙在文章中说：“他们（港府官员）为了争取香港的好处和优势，善于将责任和压力转嫁给中央政府。”

田又说香港人这种本位主义的概念是时候应该停止了，而应该融入以中国作为一个超强的新国际秩序。

田飞龙又说：“在价值观而言，香港和台湾一直都跟随美国和日本，但他们（华盛顿和东京）与中国的交往却欠缺长远眼光和智慧。”

南早的报道指出，不过并非只有香港本能地与中国大陆保持距离，新加坡在农历新春假期期间，有网民讽刺大陆人民“除了桌子之外，有四条腿的东西都吃”。

报道指，这个挖苦性的笑话在1月26日促使新加坡人民发起网上联署运动，要求狮城当局对大陆访客全面封关，新加坡在收集了11万个签名之后，终于宣布禁止所有大陆访客到访，是继北韩对大陆全面封关之后的第二个国家。

在香港，要求全面封关也在民间酝酿之中，医护人员已经在星期日投票通过罢工，向政府施加压力。香港至今只拒绝来自湖北的访客入港，并延长学校的春节假期至下个月初。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅