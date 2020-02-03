武汉疫情当国人还蒙在鼓里中方早已通告美国

中国外交部周一例行记者会，发言人华春莹火气十足，在记者就美方表示中方拒绝美国提供的帮助提问时，华春莹指责“美国政府迄今为止未向中方提供任何实质性帮助。”

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但是中方是怎么做的呢？华春莹称，中方本着负责任的态度，“自1月3日起，共30次向美方通报疫情信息和防控措施。两国疾控中心就疫情相关情况多次进行沟通”。

这条消息引发网民愤怒的是，本次武汉肺炎愈演愈烈，形成全国性恐慌，关键的一个问题就是民众知情太晚，当局一开始不但没有及时向社会通报疫情，反而打压八名敢言的医生，勒令一些医生签下类似悔过书之类的文件。

星期一，许多中国人第一次从中国外交部发言人嘴中听到了，自1月3日起，就是当绝大多数中国老百姓还蒙在鼓里的时候，中方已经开始向美国通报疫情信息，一共通报30次。而一般中国人知道事态，大约是钟南山院士1月20日透出武汉肺炎人传人的信息之后。但是湖北和武汉当局领导人1月21日还在“团拜”，观看文艺演出。武汉人乃至全中国直到武汉23日被封城后才万分惊恐。也就是说，直到武汉疫情彻底失控之后!

目前公认的最早发现疫情的时间是12月8日，即使北京当局如果能在1月3日向美国通报疫情的时候向本国大众通报，疫情也不至于蔓延到后来的地步，武汉市也不至于在23日深夜突然宣布封城，造成众人措手不及，人人恐慌的结果。

有网民议论：“1月3日就告诉美国人了，，却没告诉我们湖北人，如果不是官方亲口宣布，真xx不敢相信啊”。

另有网民评论：中国官方称元月初起向向美国通报中国疫情30次，“犯众怒! 一边捉拿公布病毒真实信息的医生，不告诉民众实情，一边向美国不停地通报! 整整隐瞒民众关键点20天，这是一个什么样的政权，视民众为草芥刍狗!”

公民记者陈秋实评论：外交部说漏了吧？从上到下都全知情，唯独隐瞒中国人，这是有多恨中国人才能干出这种事来。

中方区别对待美俄

华春莹拿这个例子的目的其实是要说明美方不够意思。从华春莹发言来看，中方指责美国的主要是美国对中国疫情“做出特别反应采取过度应对措施，显然与世卫组织建议背道而驰”。

为预防疫情，紧邻中国的俄罗斯近日封锁了4250公里的俄中边境，切断两国铁路线，限制航班，限制中国游客，中止对中国劳工发放签证。更有甚者，俄罗斯总理周一宣布，将采取把俄国境内感染新冠病毒的患者驱逐出境的严厉措施，这一措施也被视为是针对中国人而来。

俄罗斯此举有网民评论，“封城、驱逐外国人，也就只有集权的强人才能做得出这种反人道措施”。

但是中方对此极端措施不置一语。

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