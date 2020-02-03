武汉肺炎:北京批美国散布恐慌 没有实质性帮忙

一名从武汉撤离的斯里兰卡留学生(中)返国在Martala机场接受检疫2020-02-01

中国外交部发言人华春莹今天2月3人在微信记者会上抨击美国散布恐慌，起到很坏的带头作用。她并指美国没有对中国疫情提供实质性的帮助。美国目前确诊8例，宣布卫生紧急状态，禁止在过去14天内去过中国的外国人入境。

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中国外交部为防止新冠病毒的传播，春节假期过后将每天的例行记者会该在微信上进行。中国外交部发言人华春莹在春节后的首次微信记者会上痛批美国在中国武汉疫情上制造和散播恐慌。她说，美国第一个从武汉撤出其领馆人员，第一个提出撒出其大使馆部分人员，第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施。

华春莹表示，美国不断制造和散播恐慌，带了一个很坏的头。法新社说，华春莹还批评说，美国到目前为止没有给中国提供任何实质性的援助。

美国目前确诊8例武汉新冠状病毒肺炎病例。美国卫生当局宣布进入卫生紧急状态，禁止在过去14天去过中国的外国人入境。

武汉肺炎已扩撒到中国全境和世界20多个国家。朝鲜，俄罗斯等中国邻国都宣布关闭边境，禁止来自中国的外国人入境。而拥有庞大温州人群体的意大利则宣布六个月的国家紧急状态。俄罗斯确诊两例，都是中国人。该国总理今天宣布，要将感染武汉肺炎的外国人驱逐出境。菲律宾通报了中国境外首起武汉肺炎死亡病例。越南中断航班，宣布中部旅游大省庆和省为疫区，3500名中国人被困在那里。

今天中国官方公布的最新统计，中国境内武汉肺炎感染病例增至17205例，一天之内新增加2829例。死亡病例一天之内增加了57例，累计361例。

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