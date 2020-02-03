法国卫生部：无任何迹象显示新冠状病毒在法传播

法国卫生部总干事杰罗姆·萨洛蒙周一表示，法国境内没有新型冠状病毒疫情，也没有任何迹象显示病毒在法国传播。 而美国国务卿蓬佩奥周一表示，美将增派专机赴湖北撤侨。周一举行电话会议的七国集团卫生部长同意，将在防预新型冠状病毒方面全面展开合作。

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萨洛蒙周一在卫生部举行的记者会上做上述表示。他说，目前在公共场所不需要采取特别的防护措施。

他表示，在法国被确诊感染新型冠状病毒的6人目前“情况稳定”，除一名80岁的中国患者在重症监护室外，另外5人分别在巴黎和波尔多医院住院治疗。

第二架法国武汉撤侨包机周日抵法，机上30多出现症状的人检测结果都为阴性。萨洛蒙表示，216名周日抵法的法国人已经被安置在马赛附近的卡利-勒-鲁埃中心。80人面前在埃克斯-普罗旺斯国立高等消防学院，其中包括23名法国人，18名欧洲人，以及40名非欧洲国家籍人士。

萨洛蒙表示，所有抵法人士“情况正常”。

另据法新社消息，七国集团的卫生部长周一召开电话会议，讨论新型冠状病毒疫情。各国一致同意，将在防预新型冠状病毒方面全面展开合作。七国集团并在一份公告中表示，七大工业国还将在新型病毒疫苗研制以及与世卫组织配合方面协调一致。

另据报道，美国国务卿蓬佩奥周一表示，美国将再派几架飞机到中国，从2019新型冠状病毒核心疫区湖北省接回美国公民。蓬佩奥表示，我们可能也会带其他国家公民回家。此外，我们可能也会带一些医疗用品过去。

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