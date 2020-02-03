英国政府出资协助研发2019新型冠状病毒疫苗

英国政府承诺将出资协助研发2019新型冠状病毒疫苗。法新社报道，英国政府将向“流行病防范创新联盟”（CEPI）投资2000万英镑研发武汉肺炎疫苗。英国大药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline，GSK）周一宣布，加入全球研发2019新型冠状病毒疫苗行列。

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英国卫生部周在一份公告中称，将向“流行病防范创新联盟”（CEPI）投入2000万英镑，用以研发武汉肺炎疫苗。“流行病防范创新联盟”是在2017年在瑞士达沃斯召开世界经济论坛时，为应对埃博拉疫情而成立的。

葛兰素史克（GSK）与流行病防范创新联盟此前宣布展开合作，旨在助力推进新型冠状病毒疫苗的全球研发。

葛兰素史克表示，他们的工作将加强流行病防范创新联盟已资助的4个武汉肺炎疫苗研发计划。葛兰素史克疫苗部医学负责人布洛尔（Thomas Breuer）在声明中说：“我们的（疫苗）佐剂技术，曾在流行性感冒案例应用成功。这项技术使得只需少量抗原就能生产更多剂疫苗，在对抗疫情时是一大优势。”

流行病防范创新联盟执行长哈特切特（Richard Hatchett）则表示：“我们希望与伙伴携手合作，能在16周内自病原体基因测序取得一支试验疫苗，并进入临床试验。”

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