世卫呼吁各国提高新型冠状病毒数据分享

世界卫生组织总干事谭德塞周二表示，他已去信给所有的卫生部长促请各国提高新型冠状病毒研究数据分享，谭德塞并证实向中国派遣世卫牵头的国际专家小组考察疫情。世卫组织同日表示，新冠状病毒肺炎疫情“尚未构成大流行”。

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路透社消息，到目前，已有22个国家实施涉及贸易或旅游措施应对新冠病毒疫情。谭德塞认为，有关措施应该是“短时期的,应与受疫情影响的程度成比例，各国应该定期重新审查这些措施。谭德塞还重申，不建议对中国实施旅游和贸易限制，因为此举可能引发恐慌。

而中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭周二对世卫执行委员会表示，部分限制措施有违世卫的忠告。他呼吁各国不要“过度反应”。陈旭指出，中国已采取强制措施阻止疫情扩散。

世卫官员表示，目前在中国以外有9个国家出现人传人个案。据估计，从2月至4月, 应对疫情的公共卫生开支可能达6亿7千5百万美元，这个数字不包括疫情引发的社会和经济后果。

另外，虽然新型冠状病毒疫情已从中国蔓延至20多个国家，但世界卫生组织周二宣称，武汉肺炎疫情尚未构成“大流行”。

法新社报导，世卫组织全球传染病风险预防部门负责人布里安（Sylvie Briand）在瑞士日内瓦告诉记者：“目前我们尚未处于大流行，而是处于传染病的多重病灶阶段。”

新冠状病毒肺炎去年12月出现病例以来，目前中国确诊病例已达2万多例，还有超过400人丧生，疫情也扩散到全球20多个国家。

布里安表示，虽然湖北省疫情迅速扩散，但湖北省以外出现的病例，主要是伴随零星群聚感染情况的“溢出病例”（spillover cases）。

同时，中国当局已采取严厉措施设法控制疫情。其他受影响的国家也采取行动，以避免病毒进一步扩散。

布里安还说，世卫希望以湖北省和其他受疫情影响地区所采取的措施为基础来阻止疫情扩散。



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