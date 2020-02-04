中国大陆确诊破两万 杭州紧步温州 凌晨下令封城

武汉疫情延烧，烧到了“上有天堂，下有苏杭”的杭州。根据中国卫健委最新数据，中国大陆确诊病例突破两万，达到20438例，死亡病例425例。湖北情形最严重之外，浙江形势严峻。在浙江内部，温州因情形严重2日宣布封城，出乎意料的是浙江省会杭州也在凌晨突然下令全封闭管理，居民非必要不得出门。

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杭州当局凌晨公布市府10项措施公告，下令全市所有村庄、小区、单位实行封闭式管理，人员进出一律测温，并出具有效证件；外来人员和车辆一律严控，特殊情况有管理人员做好登记备案。

杭州市政府通告，凡居民出现发热、咳嗽等症状，必须及时就诊，并在第一时间向所在村、社区报告，对出现确诊病例、视情况对小区、村组、住宅楼单元实行封闭式硬隔离。

非居民生活必需的公共场所亦采取类似措施，且一律关闭。农贸市场、超市、药店等场所合理安排营业时间 ，定期消杀，进入人员一律测温，佩戴口罩。快递、外卖实行无接触配送。

近14天有疫情重点地区旅居史的市外返回人员，须在1小时内主动向居住地报告，不主动申报、拒绝接受测温等防控措施者将依法追究。

通告称，除特殊情况外，倡导每户家庭每两天指派1名家庭成员外出采购生活物资。做到不串门、不集聚，尽量不外出，外出必须戴口罩。温州当局亦有类似措施，温州2月2日宣布即日起封城的同时，严控居民市内流动，包括每户只能有一人，每隔两天出门一次，采购食物和生活用品。其他人除了生病需要就医，或参加疫情防控等必要工作，都不得外出。

杭州当局还严禁各单位在2月9日前通知疫情重点地区人员返杭。企业除批准同意外，一律不得复工。

杭州公安局的“十个一律”为杭州封城增加了一层恐怖色彩。该局几乎同时公布了“依法严厉打击疫情防控期间违反犯罪活动的通告”，包括明知感染，仍进入公共场所；拒不配合车站体温监测；伤害威胁医疗救护工作人员...以上行为构成犯罪的，一律追究刑事责任。杭州市公安局关于依法严厉打击疫情防控期间违法犯罪“十个一律”的通告！

根据中国卫健委最新数字，除湖北外，浙江在各省确诊人数名列第一，达致720例，目前紧追浙江的是广州，797例。在浙江省内，温州最高，达340例，接下来就是杭州，132例，再下来比较严重的是台州，115例，宁波102例。

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