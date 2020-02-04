习近平主持常委会抗疫 央视不播画面

习近平消失了几天，网上传言他去了武汉。周一习近平有了消息，主持政治局常委会，研究武汉肺炎防控工作。中国央视新闻联播播出这个会议，长达十几分钟，播音员一播到底，没有习近平和常委们的任何画面。

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会议完了，新华社的报道类似于常委会公告，第一部分似乎在回应民间对当局不重视，隐瞒信息，直到失控了才采取极端措施的批评的回应。习近平称，“这次疫情发生以来，党中央高度重视，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”，具体就是开了两次政治局常委会专题研究，成立应对疫情工作领导小组，小组长是李克强，但是，李克强这个小组长的存在感很不强，只要有机会，习近平就要“亲自”说话。

其实，这正是这一段时间许多中国人的疑问，如果习的党中央是真的把人民的生命安全和身体健康放在第一位，为什么从12月8号开始，直到1月20号，当局做的工作却在于打谣，粉饰，警察管教医生，1月3号起，向美国通告武汉疫情30次，为什么不早早告诉本国人民，迟至20号，捂不住了，钟南山说出了“人传人”，才慌忙行动，武汉封城，几百万人流离失所，关在城里的水深火热。当局本应该对自己的迟缓造成的罪过作检讨，现在却把这说成是自己的功劳。

这个公告接下来又在重申“各级党委和政府要增强‘四个意识’，坚定‘四个自信’，做到‘两个维护’，”武汉人水深火热，全中国陷入恐慌，世界都因此不太安宁，习近平还在想着如何如何不断地让下级尊崇自己的权力。其实，战胜疫情，需要的是科学精神，需要依靠医务人员，当局只需做好服务，开放信息，不要阻挠就足够了。“两个维护”与战胜武汉疫情没有任何关系。这一段大论里面也有“科学防治”四个字，显得无足轻重。

说了半天，还是围绕个人权力转，习近平接下来强调“疫情防控要坚持全国一盘棋。各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度、做到令行禁止”，都到几百万湖北人流离失所，温州也成为第二个疫区，疫灾逼近北京城的地步了，还在强调控制权力，统一指挥。如果不是习近平如此专权，地方上或许能够发挥一些主动，或许早一点采取行动，或许没有那么多的逆淘汰出来的官员？即便中央一级，中常委内部，也许会有人会提出来及时应对疫情，而不是大家都看着习近平脸色行事，习近平不说话，大家没动作，习近平发了火，全国地动山摇，完全是封建皇帝的那一套治理模式。

仔细读新华社的报道，似乎习近平已经为自己的日后庆祝抗疫战争的“伟大胜利“在做准备，现在他在历数他领导的党中央的功劳，然后把严厉的目光射向下级官员。武汉官员们本来想甩锅，其实也是实情，他们做不了主。但是，他们将是第一批替罪羊，他们将落入习近平设计的这个箩筐：“对不敢担当、作风漂浮、推诿扯皮的，除追究直接责任人的责任外，情节严重的还要对党政主要领导进行问责。对失职渎职的，要依纪依法惩处”。

再下面这一段讲的比较具体，说湖北特别是武汉仍然是重中之重，要严格落实早发现，早报告，早隔离，早治疗措施。其实武汉的问题不是早发现的问题，是医疗资源严重缺乏的问题，一床难求，医院无法对大量重病上门求诊的人不敢确诊，因为确诊了就必须收治，医院没有床位，医院也缺乏足够的试剂检测，周日考察武汉的李兰娟院士也作出这样的呼吁，武汉不是每个人都能得到检测的。中央的常委们难道不知道这些问题吗，李克强不是已经亲自去武汉考察了吗？

最后给人的感觉还是回到习近平最关切的问题，这个问题其实也就是影响武汉肺炎没有及早向全社会公布的问题，就是信息控制，舆论引导，其实是舆论封锁。习近平在常委会上重申，“要做好宣传教育和舆论引导工作”，“要加强网络媒体管控，推动落实主体责任、主管责任、监管责任”，这几句话的意思是网络管控还不够，要网络主管们当心。纽约时报分析，在疫情传播的关键时刻，中国官员们选择将保密和稳定置于公开应对愈发严重的危机之上，以避免公众恐慌和政治尴尬，失去了阻止疾病大范围爆发的最佳机会，但『北京之春』荣誉主编胡平认为，“疫情是临床医生直接报告北京的，并不需要地方官员插手。地方官员根本没有对中央瞒报的能力，也没有对中央瞒报的动机。造成贻误时机的责任人就是习近平，别人想揽这份责都办不到。”

中国的信息严密封锁，但是，在人民悲愤，舆情汹涌的时候，也就是在社交网络上，朋友圈，因为实在删不胜删，有时候能透露出一些重要的信息，而且很快飞传。一些观察者指出，网络朋友圈的这种戴着脚镣跳舞的“小自由”，让中共领导人头疼。常委会上习近平特意强调网络媒体管控，似乎是在给新浪网、微信以及其他网络的头人们发出警告。近来，常有担心武汉可能会全城封网的传闻，因为，武汉尽管封城，武汉人的煎熬，水深火热，落难者的哀嚎，死人的镜头，还是一点一点地披露了出来，党中央不希望外界看到这些。

武汉疫情注定给中国今年的政治、经济局面带来冲击，所以习近平强调“要密切监测经济运行状况，聚焦疫情和经济运行带来的冲击和影响，围绕做好‘六稳’工作，做好应对各种复杂困难局面的准备。”

有意思的是，常委会最后强调，“这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考”，要针对疫情暴露出来的“短板和不足”，“健全国家应急管理体系，提高处理急难险重任务能力”。习近平感觉到了问题严重，疫情爆发，武汉封城，温州沦陷，全中国陷入恐慌，他的统治能力面临严峻挑战。但是，他的良方在哪里？靠管控网络，舆论引导，只能封死这个社会的活力，只能进一步遮盖这个社会的短板和不足。

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