医护工会不满林郑再挤牙膏封关宣布启动第二阶段罢工

特首林郑月娥4日继续为她留下中港四个“缺口”的挤牙膏式封关辩护，声称她将致力为前线医护人员张罗口罩等重要防护衣物，而医管局可以检查求医病人的处境资料，防止有人隐瞒曾经入境大陆的事实，但医护工会仍然不满林郑的局部封关政策，决定在4日开始启动第二阶段罢工行动。

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在医护工会发起第一阶段罢工行动的同一天，林郑在3日稍后举行的记者会上宣布，进一步采取封关政策，从4日凌晨开始封闭罗湖、落马洲支线、落马洲皇岗及港澳码头4个口岸运作，但旅客仍可经机场、深圳湾、港珠澳大桥及启德邮轮码头出入境，林太称推新措施与罢工无关。争取“全面封关”的医护昨晚宣布今起进入第二阶段罢工。

林郑月娥在记者会上还悻悻然不忿地驳斥医护工会采取要胁的手法来迫使政府，她说：“任何人如果认为用这些极端手段可以威迫到特区政府或医管局，去做一些我们理性上不应该做的事，或对公众利益有害无益的事，都不会得逞”。

针对林郑月娥不甘不愿的挤牙膏封关政策，医护工会遂启动之前早已宣布的第二阶段罢工行动。

根据入境处数据，仍然开放的机场、深圳湾、港珠澳大桥以及启德邮轮码头口岸，在2月2日共有7447名内地客抵港，如不计机场及邮轮码头就有2740人，当中深圳湾口岸占2253人。对此，李家超称，以整个1月每日出入境平均数计算，罗湖为4万人、落马洲支线为3.6万、深圳湾为3.4万，平均数字是罗湖与落马洲支线最大。

在昨日初步确诊的64岁女患者，据悉是在佐敦开设店铺、并没有外游纪录。前日入住伊利沙伯医院，昨日病况急速转差，要转去隔离病房并插喉，情况危殆，并将会转送玛嘉烈医院。其儿子也没有外游纪录。患者曾入住的伊院A5病房，至少1名护士发烧，目前要隔离。

医管局职工总会昨日发起的首阶段罢工，有2,500名医护参与，然而政府未有理会全面封关的诉求，仅仅是将多个非内地人主要入境的口岸关闭，林郑月娥更于记者会上挑衅医护，加上医管局以电邮恐吓，令工会决定今日起将行动升级，并扩大罢工至紧急服务，工会预料有9,000名医护参与。

政府虽然宣布今日午夜起关闭4个口岸，但不包括深圳湾口岸。而根据入境处数据，深圳湾前日有2,253人次的内地人入境，是最多内地人使用的陆路口岸。而其实，邻近香港的广东省，至昨日为止已录得725宗病例，并再次成为第二多个案的省份；当中与香港一河之隔的深圳，更有245宗的确诊个案，占整个广东省个案约三分之一。深圳市昨日亦公布新增19宗病例，而全市最多病例的，正是仍未封关的深圳湾口岸所处的南山区，有50宗。其次是福田区，有45宗；龙岗区有38宗；罗湖区有17宗。

中文大学公共卫生及基层医疗学院客座教授黄子惠告诉明报，“其他人仍可从剩下的3个关口（不计邮轮码头）进入香港。部分封、部分不封也是有漏洞，没什么作用。无论人在哪个关口入来，一个人入了来就可以社区爆发，要尽早关闸。”对于特首指中港两地人民交往多元，黄认为即使有工作、学习等理由，短期内亦不应两地走，如有中港两边走的雇员和学生，应尽量在港工作就住香港、在大陆工作就住大陆。

港大微生物学系讲座教授袁国勇认为，最新措施的效果要看未来人流数字。民主党黄碧云斥林太是“假封关”，无助阻隔病毒传播；亲共的工联会立法会议员麦美娟说，若政府一周前一并宣布昨日措施效果更好，现予人感觉“挤牙膏”。

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