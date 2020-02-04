台外交部：中国以虚构一中原则进行政治勒索展现邪恶本质

响应中国外交部发言人华春莹昨天对台湾参与WHO的「一中」说法，台湾今天升高了对抗，台湾外交部发言人欧江安今天严厉批评中国无视武汉肺炎疫情威胁，对台湾人民遂行「政治勒索」，展现中国蛮横无理的邪恶本质。

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台湾外交部并呼吁国际社会，认清中国政权邪恶的本质与并吞台湾的不当意图，挺身支持台湾平等参与国际组织及国际事务的正当权益。

昨天中国外交部记者会上，有外国媒体提问说，意大利基于世卫组织坚持台湾是中国的一部分，将台湾地区列入新型冠状病毒肺炎疫情“高危地区”，禁止台湾往来意大利的航班。中国是否会要求世卫组织将中国同台湾地区加以「区分」，以便台湾航班不受义方禁令的影响？

华春莹回答说，台湾同胞是我们的骨肉同胞，在海外的台湾同胞如果遇到困难，我们愿提供大力协助。同时，WHO是由主权国家组成的联合国专门机构，台湾参与WHO等国际组织活动，必须在一个中国原则下通过两岸协商作出安排。

华春莹还说，台湾地区能够及时获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息，台湾地区发生的突发公共卫生事件信息也能够及时向世卫组织通报。这些安排都确保了无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效应对。

对此，欧江安今天在台湾外交部例行记者会上表示，中国外交部罔顾两岸互不隶属的政治现实，无视武汉肺炎疫情对包括台湾2300万人在内的全球人民造成的严重威胁，仍持续以虚构的「一个中国原则」，做为台湾参与WHO等国际组织的政治前提，无异对台湾人民遂行「政治勒索」，充分展现中国蛮横无理的邪恶本质。中华民国（台湾）外交部表达最严正的抗议及不满。

她说，台湾虽已在「国际卫生条例」（IHR）的架构下与WHO建立联系管道，但WHO始终碍于中国的压力，对台湾要求提供更多疫情信息的诉求，均未做具体响应，也不邀请台湾专家参加防疫相关的「紧急委员会」会议，使台湾无法实时完整取得最新疫情发展，深入参与防治方式的讨论。

她说，对于台湾政府所提供的国内确诊病例，WHO竟基于政治考虑，将台湾信息列在中国项下，造成其他国家的误解，因而禁止台湾籍航空公司班机及民众入境，造成极大困扰，严重损害民众权益。

她重申，中华人民共和国未曾有一天管辖过台湾，台湾也绝对不是中华人民共和国的一部分。只有台湾的民选政府，才能在国际社会代表台湾2300万人民，以及负责任地照顾台湾人民的健康福祉。

除了义大力之外，孟加拉国今天也因武汉肺炎拒绝中国人士入境，却把台湾人也纳入。台湾外交部说，已经向孟加拉国提出交涉，强调台湾并非中华人民共和国的一部分，不应限制台湾人，要求尽速改正。

缅甸民航局也宣布，暂停缅籍航空公司飞航中国11个城市，以及从缅甸的曼德勒到台北的包机。导致目前共有228名台湾旅客滞留缅甸，无法返台。台湾外交部表示，将立即向缅甸政府争取解除缅籍航空公司飞航台北的禁令。之前越南也有类似情况，经台湾交涉后，已经解除对台湾飞航的禁令。

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