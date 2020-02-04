大难当前 许章润：人民不再恐惧 许志永：习近平让位

武汉疫情延烧全中国，一向隐忍的中国知识分子怒而发声，中国著名法学家许章润发出『愤怒的人民不再恐惧』，怒斥习近平值此“举国大疫”，“疫疠猖獗当口，所谓‘亲自’云云，心口不一，无耻之尤”，另一位正在逃亡的中国宪政学者许志永4日发文，则直呼习近平“让位”。

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国民的愤怒已如火山喷发

许章润2018年7月发表“我们当下的恐惧”，批评习近平取消国家主席任期制，让中国向毛时代倒退。2019年3月遭清华大学停职、停课。然而许章润又是一鸣惊人，2日定稿的『愤怒的人民不再恐惧』在网络不胫而走。作者开篇点出新旧年交替之际，武汉首疫，“举国大疫，一时间神州肃杀，人心惶惶。”瘟疫散布全球，中国几成世界孤岛，三十多年改革开放，“辛苦积攒的开放性状态，至此几乎毁于一旦”。文章进而点出，“垄断一切、定于一尊的‘组织性失序’和只对上负责的‘制度性无能’，尤其是“保江山”的一己之私而置亿万国民于水火的‘道德性败坏’”，致使人祸大于天灾，这场人祸“甚于一场全面战争，此可谓外寇未逞其志，而家贼先祸其国”，作者怒斥中国最高领导人“无耻之尤”“民心丧尽”，让人民愤慨。

但是，在作者看来，“国民的愤怒已如火山喷发，而愤怒的人民将不再恐惧”，文章列出九项自2018年以来的“国情进展”，指中共当局“政治败坏，政体德性罄尽。”“保江山”成统治者思维的核心，开口闭口的人民群众不过是“必要代价”，官员上下，隐瞒疫情，只为了围绕着习核心的灯红酒绿、歌舞升平，“心中根本就无生民无辜”。但是“防民之口甚于防川，哪怕网信办再有能耐，也对付不了十四万万张嘴，”作者指最高领导人“大疫当前，却又毫无领袖德识，捉襟见肘，累死前方将士，祸殃亿万民众。”

四十年来最为不堪的一届领导

文章指僭主政治下，政制溃败，30多年的技术官僚体系终结，劣胜优败，“君不见，惟一人马首是瞻，而一人暝朦，治国无道，为政无方，却弄权有术，遂举国遭罪”。而内政治理全面隳颓，加紧限制与摧毁社会发育，从封口而封城，特殊时期登场的“知情政治”，早已德识俱亡。“可以说，上上下下，他们是四十年来最为不堪的一届领导。”

作者指出内廷政治登场，党政一体加剧。最近几年，“方始出现这一最为封闭无能，阴鸷森森之内廷政治，而彻底堵塞了重建常态政治之可能性也”，致使“市民社会羸弱兮兮，公民社会根本就不存在，至于最高境界的政治社会连个影子都没有，则一旦风吹草动，大灾来临，自救无力，他救受阻，必致祸殃。”，且以“大数据极权主义”及“微信恐怖主义”治国驭民。

倒计时开始

许章润指习近平当局已经“底牌亮出，锁闭一切改良的可能性。由此顺流直下，中国再度孤立于世界体系，已成定局。

但是，作者指出，人民不再恐惧。俯首贴耳的人民早已不再相信权力的神话，尤其经过这一蔓延世界的大疫之后，人民亲历了无数生命在分分钟倒下，却还在封号钳口，无耻地歌功颂德，“人民怒了，不干了”。“败象已现，倒计时开始，立宪时刻将至”。

作者最后期望以“立宪民主，人民共和”收束这波已然延续一个半世纪的文明大转型。正是在此，我们，“我们人民”，岂能“豬一般的苟且，狗一樣的奴媚，蛆蟲似的卑污”?!

作者此文大有“绝笔”意味，预感写此文“必有新罚降身”，但他表示，“大疫当前，前有沟壑，则言责在身，不可推诿，无所逃遁。否则，不如杀猪卖肉。”作者认为，自由，一种超验存在和行动指归，是人之为人的禀赋，“华夏儿女不能例外”。为了自由之花绽开，“纵然火湖在前，何所惧哉”。

许志永呼吁习近平让位

出狱数月之久的中国宪政学者，公民运动倡议者许志永4日发表『劝退书』，呼吁习近平“退位”。作者开篇写道：“七年前，我写过公开信，希望您带领中国走向民主宪政。那曾是国民众望。您把我投入监狱四年。如今，您的手下到处找我，要把我再次投进监狱。可我依然心怀善念。对所有人心怀善念。我不觉得您是恶人，只是不够聪明。所以再劝一次。亦是众人之期望：习近平先生，您让位吧。”

作者细数习近平执政后强化独裁专制，暴力维稳，在新疆建“再教育营”，压制民间言论，打造虚假的太平盛世。作者指习近平并非政治家，“政治家懂治国理政，抓大放小……您身兼十数组长，大事小事一把，足球厕所一锅。文山会海多如牛毛，看一遍亦顾不暇，怎能高瞻远瞩治国理政？财经工作，也是组长，总理职权在哪？您擅长经济吗？自己不擅长，交给擅长者，此政治家基本素养。

作者批评习近平没有思想和不清楚治国方向，打着“中国梦”的旗号，扭曲市场，一边讲治理现代化，一边强调党领导一切。他指习近平发明“妄议罪”，致使社会再无谏言和改良空间。

他质问习近平，“您要把中国带向何处？您自己知道吗？边喊改革开放，边为马列招魂。边讲治理现代化，边强调党领导一切。边安抚民企，边做大做强国企。民主法治，还是一尊独裁？市场经济，还是计划经济？现代化，还是文革化？前三十年阶级斗争，后三十年改革开放，您说前后不矛盾，世界哪还有矛盾呢？不是我看不明白，不是大家看不明白，是真不明白。”

文章列举习近平在面对中美贸易战、香港危机、武汉肺炎等重大事件上的进退失据，连连失策，比如正在发生的武汉疫情，为汲取2003年非典教训，习近平迟迟不批准公开真相，灾祸来临却下令封城。

他劝习近平切莫逆流历史，莫让维稳耗竭中国。“大道之行，天下为公，何来江山一色？世界潮流，浩浩荡荡，何苦逆流而动？两届期满，归家休息吧。经言亢龙有悔，莫到尴尬悲剧时，悔之晚矣。”

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