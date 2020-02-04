库德洛:新冠病毒延后中国大批采购美国产品

白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）周二预告称，新冠病毒将推迟中国根据中美贸易协议实施大规模采购美国商品计划。

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白宫经济顾问库德洛接受美国福克斯商业频道（Fox Business）采访时承认说，“的确，由于中国病毒的存在，这个贸易协议，第一阶段贸易协议（预期）的出口量大爆炸的到来，将需要更长的时间，这是事实。”

中美1月15日达成第一阶段贸易协定，中方承诺在未来两年，增加采购2000亿美元的美国产品，特别是美国农产品和制造业产品。

尽管如此，华盛顿的评估看来是建立在“新冠病毒造成的冲击很小”之上。因为库德洛还强调称，“全世界又不都装在武汉的那个省里”。

不过，他也指出，为了遏制疫情传播，在中国的工厂被关闭，航空运输被暂停，可能造成“供应链瓶颈”，出现价格上涨，企业盈利下降。

武汉新冠病毒疫情已经扩散到中国各地和20多个国家。为了防止无药可治的新冠病毒的传播，中国几乎冻结了经济活动，许多企业暂停运作，商店关门，航班停飞，公路客运中断，限制人们出行。

据中国官方今天2月4日的报道，至少已有427人死于新冠病毒肺炎，20400人确诊感染。

美国总统特朗普1月24日曾在推特上盛赞中国当局努力透明遏制新型冠状病毒，并为此感谢习主席。他这个奇怪动作当时被外界怀疑可能担心中方以武汉疫情为由不履行达成的贸易协议承诺。

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