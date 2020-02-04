应对武汉疫情:北京首次承认短板 强调集中统一 管控言论

中国官方今天2月4日上午通报新型冠状病毒最新感染和死亡统计数据，2月3日一天，中国境内新增确诊病例 3.235 例，累计20.400例，新增死亡64例，累计425例。北京首次承认应对武汉肺炎疫情有短板和不足。

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北京当局周一首次承认在管控武汉疫情方面存在不足。据中国新华社报道，中共政治局2月3日召开常委会，表示要针对这次疫情应对中的“短板”和“不足”健全国家应急管理体系。补齐公共卫生“短板”。

这个会议还强调要取缔和打击“非法野生动物市场和贸易”。加强法治建设，强化公共卫生法治保障。系统梳理国家储备体系的“短板”，提升储备效能，优化关键物资生产能力布局。

习近平在会上讲话强调，全国都要服从党中央的统一指挥，并威胁要惩罚那些不服从统一指挥和调度、本位主义，不敢担当的人。

在救治方面，会议强调要把全国（医护）精兵强将都“集中”起来，也要把重症病人都“集中”起来，“统一”救治，然后把经验推广下去。会议还表示要查明新冠病毒的传染源和传播途径，研究防控措施，调动高校、科研部门参与科研攻关。

生活方面，强调保障食品和煤电油气供应。打击哄抬物价、囤积居奇、趁火打劫，制售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料的行为。

管控言论方面，会议强调加强对网络和媒体的控制，在网上网下国际国内凝聚民心，宣传中共中央的决策和部署，要报道取得的成效和一线的感人事迹。

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