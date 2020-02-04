武汉首批50感染者转入火神山医院

武汉首批50名新冠病毒患者被转入火神山医院。这间仅用10天建造的集装箱式传染病隔离医院有1000个床位，2月2日完工后交给军队管控，据介绍，这家医院没有看病的门诊，只接受从定点转院转院的感染者。

广告 继续浏览后续

武汉火神山医院今天2月4日接收首批新冠病毒肺炎感染者50人。这些患者是从武汉超负荷的医院转来的。据介绍，火神山医院不设门诊，患者不能自行到这间医院来看病或住院治疗。

法新社说，从1月24日开始，全中国都热切观看这间临时医院的建设过程。众多摄像镜头几乎24小时不停地拍摄这个工地数千名连续工作的工人以及在工地上运作的挖土机和吊车。

今天中国官方电视画面显示，首批50名病患被急救车运抵火神山医院，他们有人坐轮椅，有人躺平板车，有人在身着蓝防护服的人员协助下自己行走。

火神山医院总面积34000平米，有1000个病床，由军队管控。院长由中国人民解放军301总医院的卫勤部长张思兵担任。2月2日完工交付那天，8架运输机将1400名军队医护人员运抵。

据推特流传的火神山医院内部视频和介绍：每间隔离房只能从外面打开，病人无法自己出来。双重门之间有传送东西的密封窗口。据中国媒体介绍，这座军官的临时医院全部配备了5G接口。

中国官方今天公布的新冠病毒肺炎确诊人数20400人，其中大部分集中在武汉。新冠病毒的累计死亡人数425人，超过了2003年中国内地萨斯的死亡人数349人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅