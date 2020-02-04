法国将感染新冠病毒“风险区域”从湖北扩大到“中国全境”

法国卫生部门周二宣布，将感染新冠病毒“风险区域范围”从湖北省扩大到“中国全境”。卫生部总干事萨洛蒙表示，此举旨在减低新冠病毒在法国传播的风险。法国并向仍滞留中国的公民发出回国的建议。英国政府也呼吁所有在中国的公民离开。

广告 继续浏览后续

新冠病毒肺炎疫情目前蔓延到全球26国，欧洲比利时出现首宗确诊个案。据中国官方最新的统计，新冠病毒疫情确诊病例2万0520起，死亡病例426起。法新社报道，法国卫生部总干事萨洛蒙周二表示，除了将疫情风险区域从湖北扩展到整个中国全境外，对“疑似感染症状”也更具体化，不一定是出现发烧38度以上才算“有症状”，从中国回法人士只要出现发热，以及呼吸系统感染，甚至不发烧，只要呼吸道感染都被视为“疑似感染”，需要进行检查。

法国也发出告诫，要求公民如非必要，不要去中国。法国并建议仍在中国的法国公民应回国。

另外，英国政府呼吁本国所有在中国的公民离开。为应对中国新型冠状病毒疫情，英国政府周二发出呼吁，促请本国所有在中国的公民离境。英国外交部更新旅游忠告，指除了疫情源头湖北省之外，中国其他地区仍有航机服务。英国政府仍尝试从湖北撤走本国公民。英国外相拉布表示，政府劝告在中国的英国公民，如果能够就离开，以减低面对疫情的风险。

另外据法国旅游部门统计，中国春节期间来巴黎旅游的中国游客锐减。法新社消息，法国各大旅行社将暂停中国旅游期限延至3月31日。3000多计划到中国旅游的法国游客出行受到影响。据法国旅游部门统计，中国春节期间来巴黎旅游的中国游客锐减，受新冠病毒疫情影响，中国来法游客纷纷取消行程。统计显示，一月份取消来发行程比率达80%。

另外，比利时出现首宗确诊感染新冠病毒个案。患者和另外8个公民周末由武汉撤回国。患者健康良好，没有出现病征。目前在医院进一步治疗。其他8人接受医疗观察。



电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅