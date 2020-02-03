火神山恐杯水车薪 武汉还有多少人等待急救？

武汉紧急兴建的火神山医院交付了，雷神山也将在不日竣工，两者可各自容纳一千左右的床位，可谓神速! 但是专家怀疑，两座神山加起来容量仍然很有限。『柳叶刀』预测，武汉感染人数七万五，武汉大学中南医院一教授认为应对武汉10多万人隔离治疗。另外，在武汉考察的中国工程院院士李兰娟周一直言“武汉不是每个人能够得到检测”的，呼吁全国支持。

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港大李嘉诚医学院院长、公共卫生学院讲座教授梁卓伟与其团队日前在『柳叶刀』发文称或已有7.6万名武汉人感染新型冠状病毒，疫情或于4月达致高峰。 该项研究通过电脑模型推算发现，截至一月25日，武汉已有75815人感染新冠病毒。每名确诊患者平均可传染2至3人，传播力每6.4日增加一倍。港大医学院公共卫生学院教授胡子祺估计，内地多个主要城市的疫情已扩大，与中国交通频繁的海外大城市或会成为疫症爆发中心。

武汉大学中南医院张笑春发出”一个一线医生的呼吁“，请政府立即采取行动：”“别在迷信核酸检测了，强烈推荐CT影像作为目前新冠肺炎的主要依据。强烈建议政府征用酒店、宾馆或学生宿舍收纳近10多万之多的疑似及大部分医学观察者，强制隔离治疗! 目前武汉市家庭聚集性发病越来越多，而且大多起病隐匿，一次甚至多次核酸阴性，无任何临床症状，如采取家居留观的方式，必然造成疫情进一步蔓延。一个火神山或一个雷神山容纳量毕竟有限，应该即刻启动只有与疑似病例有过接触者均排查CT，只要CT阳性就近集中隔离与酒店宾馆或学习，由专业人员统一管理，发放药品，动员社会力量参与工作，有限的医务人员是无法应对十几万无症状或家中留观人员的。

在武汉第一线调查的一些记者已发现，许多武汉患者虽然病情严重，但仍无法得到确诊，因为一旦确诊，医院就得提供收治，可是医院没有足够的床位。而且，确诊需要检测试剂，试剂缺乏，因此病人得不到早治疗。

中国工程院院士、卫健委高级别专家组成员李兰娟周一从一个侧面证实了这一情况。她带领的10人左右的团队周日前往武汉，周一，李兰娟对央视道出一段重大情况：武汉目前检测试剂数量不够，不是每个人能够得到检测。“早发现、早诊断、早隔离、早治疗，目前在武汉还做不到，希望全国支持武汉。”

李兰娟院士的直言得到肯定，有网民说：“老人家不都说了，为什么武汉地区的病死率高？很多病人来不及得到有效救治，医疗物资不够，还有试剂盒的问题。”

但是网民的怀疑随之而来，“新华社报道试剂日产够用，中新网报道李兰娟说不够，咱也不敢说，咱也不敢问”。

的确，新华社报道中国国新办3日举行的新闻发布会，中国工信部总工程师田玉龙在会上称：2月1日，试剂日产量已经达到77.3万人份，是疑似病患者的40倍，已经基本满足要求。产能回复值达到了百分之六七十。“

但是许多网民肯定李兰娟院士的数据分析比较合理，认为她说武汉连检测试剂都不够的客观事实已足够说明没有床位的原因。学者展江微博评论：”李院士说了救命的大实话“。

对于中国工信部的说法，有网民小九九，“北京的领导今天不是说很多，产能达到需求40倍了吗？这里面必有一个在撒谎，不用说我也知道那个是混蛋。”棕熊：“在家留观的感染着太多了，几乎是全家感染，而且住不进医院，太惨了。位高权重的领导们希望你们能够调动一切资源救他们。救他们就是救我们。”

俄奴：国家太需要说真话了，要不是权力大于权威，警察指导医生，也不至于今天这个烂摊子。

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