罗冠聪获邀出席特朗普国情咨文演说反映美仍视香港为外交核心

香港学运领袖罗冠聪已经获得邀请，在美东时间星期二下午出席美国总统特朗普在国会发表的国情咨文演说。向罗发出邀请函的是共和党籍的佛罗里达州参议员思考特（Rick Scott）。

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思考特表示，邀请罗出席这次盛会，反映美国仍然视香港仍在继续之中的民主运动，作为美国外交政策一个主要的核心。

思考特说：“我邀得内森（罗的英文名字Nathan）出席，是我的荣幸。内森是争取自由和民主的一个象征，他向中国共产党发出一个强而有力的信息，香港人是不会退缩或者被封嘴。”

此外，佛罗里达州的另一个共和党参议员卢比奥（Mark Rubio）星期一亦向维吾尔人人权活跃分子鲁珊·阿巴斯（Rushan Abbas）出席国情咨文演说。这个举动进一步会招惹中共不满。

卢比奥说：“鲁珊锲而不舍的向全球提醒中共在新疆所从事的暴行。”

现年26岁的罗冠聪与黄之锋等人发起成立“香港众志”，罗在直选中赢得立法会的一个议席，但在2017年被港府以政治手段取消他的议员资格。罗目前是耶鲁大学东亚研究所的硕士生。他在他的推特网页上表示他将应邀出席。

罗在2014年已经投身当年的雨伞革命。在这场又名占中的79日运动中，罗冠聪与其他两名参与运动的学生被控参与非法活动，并且被判入狱6至8个月。在服刑数个月之后上诉终审法庭成功。

思考特在一项声明中说：“美国将永远与像内森这样的战士站在同一阵线，对抗不公和争取自由。全世界必须联合阵线，对抗中共的侵略。”

乔治城亚洲法律中心的主任凯洛（Thomas Kellogg）说，思考特的邀请显示国会对香港的兴趣仍然未减。他说，北京和港府千万不要以为目前的片刻安宁就等于社会的不满已经消失。

他说：“是的，他们正忙于应付冠状病毒，或许这回转移目标一阵子，但底线却是他们仍然需要回应港人的愤怒。特朗普政府向北京发出的信息很清楚，北京需要透过对话解决问题。”

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