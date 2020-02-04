香港首宗中国大陆输入病毒病人不治

香港海关出动200人对出售口罩的药房和商店展开大规模巡查行动，确保市面出售的口罩符合商品说明条例。

香港4日出现首宗中国冠状病毒病人不治。医管局4日确认，一名39岁早前确诊感染新型冠状病毒的男病人，因病情恶化，今早在玛嘉烈医院逝世，详情会于今日下午举行的衞生署及医管局新闻发布会公布。死者生前曾坐高铁往武汉，而其72岁的母亲亦被确诊。

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衞生防护中心早前指，该名39岁男子本身有长期病患，1月29日起出现肌肉痛，同月31日发烧，入住伊利沙伯医院，当时情况稳定，呼吸道样本对新型冠状病毒呈阳性反应。

中心指，患者居于黄埔花园十一期1座，曾于1月21日乘高铁由香港往武汉（G306列车），并在2日后于长沙南站乘高铁返港（G79列车）。中心经调查后称，患者潜伏期内没有前往医疗机构、湿街市或海鲜市场，亦没有接触野生动物。其家人被列为亲密接获者，正接受隔离。

衞生防护中心于1月31日确诊有关个案，今日医管局确认病人离世，即由确诊到死亡只有短短4日，根据衞生防护中心指该男子于1月29日出现肌肉痛等病征，意味着该名男子由出现病征到离世只有短短6日。

根据医管局指引，若有武汉肺炎死亡个案，局方会依照衞生署《处理及处置尸体时所需的预防措施》的“第2类”级别，要求护理人员穿齐手套、保护衣、胶围裙、外科口罩等处理遗体。而为免产生不必要感染风险，当局一般不会安排验尸，只有特别理由下，才可由病理学家协助验尸。

据当局指引，尸体可按其传染疾病风险，由低至高分为1、2及3类。“第2类”的尸体，主要是感染了沙士、爱滋病病毒、中东呼吸综合症等传染病。医管局覆称，因武汉肺炎而死亡的遗体，会列为与沙士等同级别。最高风险的“第3类”尸体，主要感染了炭疽病、狂犬病、病毒性出血热等。

据指引，处理“第2类”的尸体，护理人员须戴上手套、防水保护衣／抗水保护衣、外加胶围裙、外科口罩，如在处理过程产生飞溅物，也须戴上护目镜或面罩。有关人员亦须为尸体包裹最少2层的尸袋，并以1比4稀释漂白水清洁袋的外层。

指引又提到，“第2类”的尸体可供瞻仰遗容，但尸身不能进行防腐处理。尸体只能火葬。根据港府的新型传染病预备及应变计划，在“紧急”级别下，食环署辖下6个火葬场会24小时运作。不过，当局一般不会为安排解剖该些尸体，《苹果》向医管局查询，若有首宗武汉肺炎死亡个案，会否召开死因庭，局方没有回答。

此外，衞生防护中心3日获通报一宗深圳确诊个案，该名女病人曾于1月27日至2月1日入住尖沙咀弥敦道58号美丽都大厦莱顿宾馆，呼吁曾在上述期间到访该宾馆的人士，致电中心热线。

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