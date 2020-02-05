一月中旬出席新加坡国际会议 至少3人感染武汉肺炎

新加坡一间高档饭店一月中旬举行国际商务会议，却让来自南韩与马来西亚的3名与会男子感染2019新型冠状病毒，这是各国卫生当局所担心的中国境外人传人病例。

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路透社报导，马来西亚当局表示，首名感染2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）的国民是一名41岁男子，他曾于一月中旬到新加坡出席一场国际商务会议，其中包括来自中国的出席人士。

韩国疾病管理本部证实，南韩也有2名男子出席这场新加坡会议而确诊感染，其中一名38岁男性跟同事在会议期间曾接触染病的马国男子，因此感染了武汉肺炎。

南韩《中央日报》报导，会议期间这两人曾与其他的南韩代表一同用餐。

另一名36岁南韩男子也出席这场国际会议而感染武汉肺炎，他从4日开始自我隔离。

新加坡卫生部4日指出，感染病毒的马来西亚男子与中国籍人士，参加新加坡君悦酒店（Grand Hyatt Hotel）举办的商务会议，卫生部正在确认其他接触者的状况。新加坡君悦酒店位于繁华的乌节路商业区上。

相关单位仍未说明这场会议的性质，也没有说明究竟有什么产业代表受邀出席。

新加坡君悦酒店发言人证实，这名马国男子一月中旬曾在酒店住了一周。

这位发言人还说，新加坡卫生部“没有告知这个人是何时何地且如何被感染的详细资讯”，并说酒店已经过彻底清洁。

目前新加坡累计通报了24起武汉肺炎确诊病例，其中有部分是境内传染。

虽然新加坡当局强调，并没有证据显示当地出现广泛社区传染的情况，不过4日仍宣布了新的预防措施，例如暂停学校等地的大型集会。

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