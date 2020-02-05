世卫：中国病例单日大增3893例 疫情爆发以来最高

世界卫生组织5日公布，过去24小时中国武汉肺炎确诊病例爆增3893例，是疫情爆发以来最高，因此世卫启动所需资金约6亿美元的因应计划，将向国际寻求支持。

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世卫（WHO）秘书长谭德塞5日下午在日内瓦出席2019新型冠状病毒记者会，先前他一再强调对中国抗疫充满信心，但却无法带给全球好消息，5日一开场他就跟媒体说，累计至5日，中国共有2万4363确诊病例，过去24小时新增病例是疫情爆发以来最多的一天。

根据稍后世卫公布的疫情报告，中国确诊2万4363例，一天新增确诊病例高达3893例，此外重症3219例、死亡491例，也分别增加431及66例。至于全球确诊总数2万4554例。

在记者会中，谭德塞不忘提及中国，表示将继续支持中国政府为应对疫情而做出的努力，绝不能忘记武汉人民此时处境多么困难。

媒体询问有澳洲专家指控中国未在第一时间通报病毒确诊案例，导致疫情迅速扩散，且“实际上肯定有更多案例发生，而我们没有被告知”。谭德塞说，99%病例都在中国，若隐藏病例预期会有更多病例蔓延至境外，但未来可以调查。

他又说，他不能说有没有隐匿，只能用逻辑去理解情况，另强调此时讨论此事没有帮助。

此外，因应疫情进一步在中国及全球扩大，以及保护医疗系统不足的国家，他在记者会中宣布启动因应计划，为支持各国在今年2月至4月期间对疫情进行预防、诊断及阻止扩散，预估未来3个月需要6亿7500万美元资金，并呼吁国际社会支持。他说，今天若不投入，未来将会付出更多。

至于各国为防疫对中国采取旅游限制，世卫4日表示将与旅游及观光业代表电话会议，对此谭德塞重申，把中国所有省份视为相同是错误的，有些省份病例很少，这种限制并无助益。

他强调知道人们会担心，但此时不是恐惧的时候，当仍有机会控制疫情爆发时，应该采取理性和符合风险评估证据的行动。

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