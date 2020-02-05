中国确诊病例超过2万4千宗 世卫组织预测谈高峰言之尚早

据中国国家卫健委网站周三消息，新型冠状病毒感染肺炎确诊病例，增至超过24000宗，最少490人死亡。疫情重灾区湖北，昨日新增超过3100宗病例，及65宗死亡个案。针对疫情现状，世界卫生组织专家认为，新型冠状病毒感染肺炎疫情目前在全球未构成“大流行”。但要预测疫情何时去到高峰，是言之尚早。

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据国家卫健委网站消息指，2月4日0 24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3887例(湖北省3156例)，新增重症病例431例(湖北省377例)，新增死亡病例65例(湖北省65例)，新增治愈出院病例262例(湖北省125例)，新增疑似病例3971例(湖北省1957例)。此外，现有疑似病例23260例。而目前累计追踪到密切接触者252154人，当日解除医学观察18457人，现有185555人正在接受医学观察。相关报道显示，世卫组织全球传染性危害管理司司长布里安德(Sylvie Briand)2月4日在日内瓦向传媒表示，虽然源于中国的新型冠状病毒肺炎蔓延至全球20多个国家，但目前疫情并未处于全球性流行病之列，尚未构成“大流行”（Pandemic）。

据了解，按照世卫组织的定义，所谓“大流行”是指一种新疾病在全球范围的传播。布里安德当天在日内瓦举行的记者会上说，此次疫情至今未构成“大流行”，原因之一是，截至目前中国大多数病例均来自湖北省，而湖北省以外大多是聚集性的“外溢”病例；其他20多个已报告疫情的国家也属类似的“外溢”病例。布里安德称，在湖北省，中国政府已采取措施减少疫情向外省市传播，同时还在修建医院治疗病例以降低死亡率；在湖北之外的其他地区及其他国家，当前的策略是阻止疫情传播。世卫组织认为，这一策略是可行的，因此建议其他国家对病例早发现、早隔离、早治疗，同时追踪并隔离与病例密切接触人员，降低传播风险。与此同时，来自该组织的专家认为，当下如要预测疫情何时到达高峰，是言之尚早。

针对疫情的发展，武汉再将多间体育馆和会展中心，改建成接收病情较轻患者的临时医院，预计11间临时医院将合共提供超过1万个床位。继昨日投入运作的火神山医院，雷神山医院今日将交付使用，可以提供1600个床位。此外，中央应对肺炎疫情工作领导小组亦再次召开会议，宣布将再增派2000名医护人员支援湖北，并将征用一批酒店、场馆等集中收治轻症患者。会议又要求地方落实并加快推动医用防护服、口罩等扩大产能，加快投放使用符合标准的进口物资。国际方面，世界银行行长马尔帕斯（David Malpass）最新在华盛顿出席活动时表示，因应中国新型肺炎疫情，世银将会下调今年全球经济增长预测。他并提出，疫情影响往返中国的货运，可能会影响全球供应链。

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