中央到地方 渎职者 一个也不放过？

身居武汉的知名作家方方初十有一段笔记：“记住这些不知名的人，记住这些枉死者，记住这些悲伤的日夜，记住到底是什么原因让他们在这个本该欢乐的春节中断了人生。只要我们尚且偷生在世，我们就要为他们讨个公道。对于渎职者不作为者不负责者，我们必须一层一层追究，一个也不放过。”

广告 继续浏览后续

人民哀嚎，孤立难援，谁贻误良机，酿成大祸？面临一场大瘟疫，权力层也开始一场权力厮杀战，这场厮杀关乎中共大大小小无数官员的命运，也关乎中共本身的命运。在知名作家方方所说的“必须一层一层追究一个也不放过”那种可能预示着人民的总清算的最后清算到来之前，习近平的表现和疫区官员的表现都很诡异。

“秋后算账”？疫区武汉的官员以及备受指责的中国卫生专家早对此有预感。无论武汉市长周先旺，还是武汉书记马国强，都在套话式的“深感愧疚”下面，清晰地表达了这样一个重大事实：为什么他们不更早地披露真相，采取措施应对，原来是直到1月20日他们没有得到中央授权，原来，国家疾控中心为什么在已经实行了医师可即时直接向中央上报疫情的情况下，没有及时通告疫情，该中心首席科学家曾光委婉地表达了这样一个重大事实：政府官员在决策时未能很好地采用科学的视角，所以贻误了最佳时机。政论家胡平分析：“这里说的政府官员，当然是指中央，因为地方官员没有决策权。”

疫情严重，人民怨声载道，北京要找出几个替罪羊以平民愤，地方的官员们，也不会轻易罢休。他们在竭力表明，非不为，乃不能为也，以常常省略人称的官式语言暗示，权力不在他们手中。这场中央与官方之间的保权厮杀战，最终应以中央的胜利而告终。但是，在面对世界的时候，最高当权者的胜利就显得微不足道。他们在此疫之后愈加黯然失色愈加威信扫地，在中国内部，众多的信息显示，愈来愈多的中国人的愤怒指向中南海决策人。在党国一体的独裁体制下，中国人没有人不知道真正的决策人是习近平。

为什么武汉当局的表现令人诧异？一月二十号，中国人知道了武汉肺炎人传人的消息，这比北京当局通告华盛顿晚了整整十七天。在此之前，武汉当局以及一些所谓兼权力与专业于一身的专家都在宣称一切都在可控之中，武汉当局居然在十九日还要举办四万人的万人盛宴! 也是在同一日，在云南视察的中共一号习近平发出了要对抗疫情的号令。

这一切来得太晚了。不要说十二月八号疫情显露时即刻部署，即便在一月三号通报美国时告知全国应对，也不至于闹得全国恐慌世界害怕疫情严重失控到目前的地步。有一个让世人惊骇的细节，就在一月一号，当局还以造谣为名拘押审查了八位敢于把武汉疫情与非典作比的武汉医生。仅仅两天之后，北京就向华盛顿通报了武汉疫情信息？从而说明了当局抓医生只是为了封口，他们明明知道医生说的是真相，他们害怕自己的人民知道。

习近平作为一国之主，迟至二十号发话，然后引起举国恐慌，武汉采取空前动作封城，继而湖北封省，五百万武汉人流离失所，感受歧视和失去家园的滋味，更严重的是，贻误时机的后果，是人传人无限放大，经武汉至湖北，经湖北至全国，经中国至世界，武汉肺炎就这样蔓延开来。

真相披露，人民哀怨，官员互相推诿，习近平还率领七常委春节前“团拜”，看文艺演出，营造歌舞升平，在一片哀怨和质疑声中，二十五日赶紧召开专门研究“抗疫”的常委会，习近平十分罕见的把抗疫小组长的职务交给了国务院总理李克强。

二十八日，世卫组织谭德塞访问北京，竟然没有对疫情从爆发至一月二十日媒体爆出真相的数周的空白期发出任何质疑，法新社报道评述，对此，习近平备受鼓舞。表白“我亲自指挥亲自领导……”。

世卫组织总干事谭德塞忽视中国疫情十分严重现实、在中国强人面前畏首畏尾引发国际舆论批评几天后，正式宣布武汉疫情构成国际卫生重大事件，自此，不少国家已经开始正在准备的撤侨围堵计划全面实施，中国陷入全面孤立。

同一时间，即便官方公布的最保守令人诟病的数字，确诊病例死亡病例日日攀升，武汉人民水深火热，许多人孤苦无助，死人的视频一个接一个流传出来。中国内部，城与城，村与村，互相封禁，网络控制连连失禁，亲北京的多维观察，即便在最官方化的一些网站，也公开指责领导层的失误。

习近平2月3日主持了第二次专门应对疫情的常委会，如同上一次一样，传递了两个严厉的信息，一个继续是舆论引导，加强网控，这是害怕人民披露真相，你披露了真相，就把制造恐慌的责任算在你的身上；一个是针对官员，“守土有责，守土尽责”，“一切行动都要听中央指挥”，放话将严惩不服从领导的、不敢担当的、推诿扯皮的、渎职失职的官员。与此同时，各地法院都在公布针对疫情的法条，最高可判死刑云云，一片肃杀之气。

2月5日，七日不见的习近平露面了，在目前中国遭受孤立，连俄罗斯老朋友也封锁边界的时候，柬埔寨在位几十年的老首相洪森访问北京，给了习近平一个亮相的台阶。他对洪森“特意”来中国访问“深表赞赏”，借机表示“防控工作正在取得积极成效。”

有人评论，“疫情正虐，且慢下山摘桃子”。网络上许多人表露心声，祈望疫情早日终结，祈望受难者早日得以解脱。但是，非典大劫后再让本国人民遭受新冠状瘟疫之害的渎职者，是否能如作家所盼：“一层一层追究，一个也不放过”呢？

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅