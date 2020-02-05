南京宣布各类门诊部、诊所全面停诊 警惕新型冠状病毒母婴传播风险

中国江苏省南京市政府在周三发布通告宣布，南京地区的各类门诊部、诊所(含中医、中西医结合)即日起全面停诊，非急需手术、检查暂停择期，非必须住院尽量减少。同样针对新型冠状病毒感染肺炎的防控，上海教育微信公众号在当天发文指，根据疫情发展情况，为确保学生安全，决定本市各级各类学校2月底前不开学。

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据南京当地媒体报道，2月4日0-24时，南京市新增新型冠状病毒感染肺炎确诊病例3例。全市累计报告新冠病感染肺炎确诊病例47例，其中，出院病例4例。南京市政府则在最新发布的《通知》中明确，为全力维护南京地区公众身体健康和生命安全，坚决有效遏制疫情在南京地区医疗机构发生和扩散，南京地区的各类门诊部、诊所（含中医、中西医结合）即日起全面停诊。据报道，这里所指的停诊机构是指一级以下独立设置、规模较小的医疗机构，如内科门诊部、美容门诊部、中医门诊部、私人诊所等。二三级医院除了通告里特别指明的科室外，其他科室正常门诊。各社区卫生服务中心均正常接诊，保障医疗服务。此外，《通告》还要求，南京地区的口腔科、眼科、耳鼻喉科、整形（美容）科等专科医院与综合医院内相关专科择期诊疗项目全部暂停，只保留必要的急症诊疗，并按照相关防护要求严格落实医院感染防控措施。对此，相关负责人介绍，上述诊疗项目，急诊诊疗正常，比如急性外伤造成的相关病例，均有接诊服务，市民不必担心。

同样针对疫情的管控问题，上海教育微信公众号当天发文称，根据疫情发展情况，为确保学生安全，决定本市各级各类学校2月底前不开学。将密切跟踪疫情发展，及时作出研判。开学时间一经确定，将提前向社会公布，以留出时间方便师生家长作出合理安排。此外，报道指，经上海市政府同意，市培训市场综合治理工作联席会议已于1月23日发布过通告，各培训机构和托育机构在2月底前暂缓开展线下服务。此前，中国教育部曾专门发通知要求包括全国大学生在内的学子2020年春季延期开学，阻断疫情向校园蔓延。教育部称，为保证防控疫情期间中小学校 “停课不停学”，各地教育行政部门、中小学和一些校外培训机构按学校正常教学计划积极提供免费线上课程，为中小学生如期学习提供了便利条件。另据最新消息显示，欧洲飞机制造业巨头空中客车公司周三表示，该公司正在密切关注新冠病疫情的发展，其并已经关闭了在中国的A320飞机总装线。

据《华尔街日报》报道，对此空客指出，受到疫情影响及中国国内和世界范围内的旅行限制带来的一些物流挑战，其天津总装线设施已关闭。该公司还指，如有必要，空客将努力通过替代计划来减轻对生产和交付的潜在影响。值得注意的是，另就新冠病病毒传播途径的研究问题，华中科技大学同济医学院附属同济医院当天公布了一个案例，一名感染新型冠状病毒的孕妇剖宫产下的新生儿，也被发现感染新型冠状病毒。医院为这名新生儿进行了咽拭子核酸检测，确认阳性。这名新生儿则成为世界最小年龄新型冠状病毒确诊感染者。对此，同济医院新生儿科主任陈玲认为，确诊或疑似新冠病毒感染的孕妇，存在母婴垂直传播的风险，新生儿出生后应立即按新冠病毒感染隔离观察、诊治，并予以核酸检测，暂不予母乳喂养。另据央广网报道，近日，武汉儿童医院还确诊了一个出生17天的新生儿新冠病肺炎患者。据新民网周三跟进报道，该院目前已确诊了两例新生儿新冠病肺炎，最小确诊的宝宝出生仅30小时。对此，武汉儿童医院新生儿内科专家考虑可能存在母婴垂直感染传播途径，应该引起重视。

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