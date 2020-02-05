安全人员在南京火车站观察荧屏上显示的旅客体温曲线

昨夜是“上有天堂下有苏杭”的杭州，今夜是六朝古都南京，当局在深夜时分，下令封闭。

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同样是在深夜，令人猝不及防，南京市政府下令“全面实施小区封闭式管理”，这就是媒体所说的“封城”，从武汉恐怖封城以来，中国当局竭力改善说法，让封城这件事变得容易接受，一个城市由多少小区组成，所谓全面封闭小区，把所有全面封闭的小区加起来，就是封城。与武汉比起来，可能就缺了禁止交通运行这一条了。

武汉疫情是越来越严重了，据中国卫健委最新通报，中国大陆确诊病例增至24324例，累计死亡病例490例。但是，不少专家对官方确诊病例和死亡病例提出质疑，仍然这一数字远远不能反应实情。

南京封城与杭州封城，大体差不多，前者八条措施，后者十条措施。南京市政府的通告称，为全力应对新型冠状病毒肺炎感染，疫情，即日起全面实施小区封闭式管理，规定所有进出人员一律戴口罩，测体温，非居住小区的重点疫区人员一律不得进入，小区内非涉及居民生活必须的公共场所一律关闭。

南京通告最有意思的是把湖北武汉与浙江的温州并列于“疫情重点地区”，特别规定，“非居住本小区的疫情重点地区(湖北武汉、温州等，以下同)人员一律不得进入小区。”还有要“关注重点地区重点人员。近14天有外省及疫情重点地区（范围同上）行程史的人员，须在第一时间主动向居住地社区报告”。

南京市的通告有一点好象是落实习近平在常委会上有关强化防空的意思，要“提供全民防控意识”，要“营造群防群控、科学防控和“不造谣、不传谣、不信谣”的防控氛围，发现异常情况及时报告。”

南京同杭州温州不同的，没有强调每户每两天才能一人出户采购。

2月4日起，浙江省杭州市、乐清市、宁波是；河南省省会郑州，福建省省会福州，黑龙江省和哈尔滨市，江苏南京市，徐州市。

现在，上海边上的大城都封了，下一个可能轮到上海了，情况不好。

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