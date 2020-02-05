《巴黎人报》：中药可以帮助抵御新冠状病毒吗？

湖北新型冠状病毒感染的肺炎新增确诊病例和死亡人数还在增加。中国官方网站已从一月底开始辟谣，推翻多喝板蓝根、熏醋可病毒的说法。《巴黎人报》2月5日刊出一篇题为“中药可以帮助抵御新冠状病毒吗？”的文章。文章采访了法国中医药学术委员会主席马克-弗雷阿尔(Marc Fréard)和法国战略研究基金会研究员蓬达兹(Antoine Bondaz)。法国专家认为，治病时还要靠西药；当然中医可以辅助缓解人体的承受力。

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法国中医学术委员会主席弗雷阿尔对记者表示，中国医学体系上一直就是中西和西医并存的国家，当中国目前与这种流行病作斗争时，它定会把两者结合起来。弗雷阿尔表示，“双黄连口服液”可以缓解患者发烧、咳嗽、嗓子痛等症状，这是毫无疑问的。但医治新冠状病毒主要靠的是西药。

他还表示，是药三分毒，这个道理就跟告诉小孩，水不是固体一样显而易见。法国这名医学家表示，在治疗病患的过程中，中医结合西药可以缓解病患的症状，这在抵御萨斯时就尝试过这种做法。不过，《巴黎人报》表示，加拿大考科兰Cochrane医学研究中心2012年做的分析却认为，中医在抵御萨斯病毒中并没有起到作用。

法国战略研究基金会研究员蓬达兹(Antoine Bondaz)对《巴黎人报》表示，缓解病情可以借助中医，但治病还是要靠西医。给武汉医院的病患治病都是采用西医，他表示 ，中国的医护人员也很清楚这一点。

蓬达兹表示，目前在中国网上充斥着两种传言，一是民间偏方；二是没有专利的一些替代。他认为这是不可信的传言。

法国中医药学术委员会主席马克-弗雷阿尔(Marc Fréard)还表示，吃大蒜、囤板蓝根、熏醋等所谓的偏方根本不能代表中医，因为中医是非常科学的。他还表示，在法国健康网站Doctissimo上这样那样的偏方，也经常是非常荒唐的。法国医生表示，中医是一门科学。它需要10年的研习才可在医院行医。最后他还对法国开玩笑说，难道大家真会相信医生可以把醋中加些盐来给病人治病吗！？他的言下之意是，这也太不负责任了！

世界卫生组织发言人林德梅尔（Christian Lindmeier）也已表示，迄今为止，尚无证据表明中医可以抗击冠状病毒。

北京协和医院感染内科主任、教授李太生等专家也辟谣说，白醋放在暖气片上可以消毒室内空气和含大蒜辦可以消灭新型冠状病毒的说法都是没有科学依据的谣传。

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