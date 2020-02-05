应对疫情中国30多地实施封控措施 温州采取“最严居家令”

为了应对仍在持续的新型冠状病毒感染肺炎疫情，中国目前已有至少30余个城市采取程度不一的进出控管措施及市民出户限制。连日来，又有多个重要城市连夜发布封闭管理管控通告。包括江苏省南京市、福建省福州市、黑龙江省哈尔滨市等主要省会城市出手外，浙江省宁波市、江苏省徐州市等也紧急通告，温州、台州两市更是先后发布了所谓居民“最严出行措施”的管理举措。

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据中央社周三在相关报道中介绍，多地为了应对疫情所采取的“封城”及封闭管理措施可被概括为“硬封城”和“软封城”，即使是宣称不会“封城”的北京，也实施严格的社区疫情控管。所谓“硬封城”是以第一个“封城”的疫情起源地武汉为代表，当地机场和车站通道都封闭，市内大众运输也停运，主要是防止疫情对外扩散。此后，湖北境内至少有13个城市如黄冈、鄂州等地的“封城”多属此类，暂停市内与联外大众运输。据悉，襄阳市是湖北最晚正式实施“封城”的地级市。直到1月27日起，襄阳市才规定高铁和普通铁路车站进站通道暂时关闭。1月28日起，襄阳市正式暂停运营市内所有的渡口渡船、旅游客船，正式“封城”，此时距离武汉宣布“封城”已经过去近5天时间。

与此同时，除了本次疫情的核心地区湖北多地纷纷出台“封城”政策外，随着疫情的扩散，在全国范围内不少城市虽未采取“封城”举措，但于近期接连升级了“全民不出门”的管控措施，推动实施“最严出行举措”的纷纷落地。这也就是所谓的“软封城”，其一般采取的措施包括“封闭式管理”和“社区防控”，目前已有：温州、杭州、南京、台州、义乌等地实施，主要是防止疫情对内扩散，尤其当前是春节结束的返程期间，对外地反城人士严加控管。据当地媒体报道，可以观察到，从2月3日起，全国多地便进入到居民出行严格管控措施的“高峰期”。先后实施管控的城市包括湖北黄石、浙江台州、广西贵港、浙江杭州、湖北鄂州与荆州，以及山东德州等城市，其中温州、德州、玉林、防城港四城均对外发布了“封户”的准确时间段，基本明确实施时间范围于2月1日至2月9日之间。

从具体执行内容上来看，“最严出行举措”的核心便是要求居民每户家庭尽量不出门，避免交叉感染，因此多地的举措内容中均明确了“严格控制市域内居民出行”的内容，且除了山东德州规定“每天每个家庭可指派1人，外出购买生活物资”外，其余所有发布该管控举措的城市，皆是要求“每户家庭每两天”才能外出采购一次。此外，对于居民外出上班，上述不少城市也针对性地出台了管控举措。其中湖北各地级市允许外出上班的居民仅涉及“疫情防控工作需要、在商超和药店”的工作人员，其他人员一律不得外出工作。而在浙江，温州实行严格的“每家每两天可派1人出门采购物资，无关人员不得外出”的政策外，台州与杭州等地的外出上班管控相对较松。

此外，即使是曾在1月底由官方宣布“不会封城”的北京，以及金融城市上海，虽然没有封闭交通，但都采取严格的社区管理措施。北京市新冠病肺炎疫情防控工作新闻发布会还于周三宣布，对举报违规开展群体性聚餐或者非法经营野生动物的行为，要迅速核查，依法从严从重从快查处，做到发现一起，查处一起。

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